 

Олег Ляшко занялся майнингом криптовалют

30.06.2021, 3:16, Новости дня
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По данным издания, после поражения на выборах в Верховную Раду Ляшко учит английский, тренируется, играет с сыном, ухаживает за садом, ходит на эфиры телеканала “Украина”, а также начал заниматься бизнесом.

По словам его однопартийцев, Ляшко серьезно заинтересовался майнингом криптовалюты Ethereum и уже имеет свою криптоферму. “У него прямо есть специальные программы на телефоне, он очень внимательно следит за ценами, за тенденциями. Затем всем кому может об этом рассказывает”, – цитирует УП слова одного из источников.

Сам Ляшко говорит, что бизнесом занимается без удовольствия и только для заработка. “Политика – это моя жизнь. А бизнес – это так, только чтобы семью прокормить. Поэтому да, сейчас занимаюсь тем, что приносит деньги, в том числе криптовалютами”, – рассказал политик.

Он также пообещал “вернуться в Раду через центральный вход – или как лидер партии, или как президент”.

Контекст:

Ethereum – популярная криптовалюта, которую часто используют, в частности, для покупки невзаимозаменяемых токенов (NFT), которые гарантируют уникальность цифровых произведений искусства. Ее создатель, российско-канадский программист Виталий Бутерин в мае этого года стал самым молодым криптомиллиардером в мире.

Олег Ляшко родился в 1972 году в Чернигове. С 25 мая 2006 года по 29 августа 2019 года был народным депутатом. Возглавляет Радикальную партию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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