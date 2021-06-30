 

В Польше украинца подозревают в подрыве дома молодоженов – СМИ

30.06.2021, 3:16, Новости дня
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Взрыв произошел ночью с 25-го на 26 июня, когда супруги праздновали свою свадьбу. В результате дом стал непригодным для проживания – в нем рухнула одна из стен. Этот дом пара купила в кредит. Молодожены сейчас проживают вместе со своей семьей.

Изначально считалось, что произошел взрыв газа. Однако на месте инцидента правоохранители нашли бутылки с неизвестным веществом.

В прокуратуре сообщили, что в рамках расследования задержаны двое людей. Wyborcza отмечает, что один из них – украинец, однако официального подтверждения этому пока нет.

По данным СМИ, украинца мог нанять сосед молодоженов, чтобы запугать пару. У них недавно произошел конфликт из-за пруда.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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