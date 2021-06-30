Мнение: Самолеты ЧФ отогнали голландский фрегат от Керченского пролива

Черноморский Флот пресек попытку провокации с вторжением в российские территориальные воды со стороны голландского фрегата Evertsen.

Голландский корабль начал движение в направлении Керченского пролива, проход через который для боевых кораблей других стран официально закрыт до октября 2021-го года.

После этого рядом с голландским кораблем появились боевые самолеты, которые начали пролетать максимально низко, демонстрируя ракеты воздух-земля.

Голландцы резко сменили курс и сделали вид, что к Керченскому проливу они и не собирались.

«24 июня 2021 года средствами объективного контроля Черноморского флота за действиями кораблей НАТО в Чёрном море было установлено, что находившийся в нейтральных водах фрегат Evertsen ВМС Нидерландов изменил курс следования и начал движение в направлении Керченского пролива», — говорится в сообщении. Как отмечается, для предупреждения нарушения границы территориальных вод в воздух были подняты истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24, которые на безопасном расстоянии пролетели вблизи судна.

После пролётов, которые, как подчеркнули в Минобороны, выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, фрегат сразу изменил курс от российской границы и продолжил следование по прежнему маршруту.

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Отмечается, что в процессе несостоявшейся провокации на голландском фрегате произошли сбои электронного оборудования.

Голландцы, провокация которых завершилась еще более позорно чем у англичан, заявляют о том, что "российские самолеты небезопасно маневрировали рядом с фрегатом"

Ждем новых находок секретных документов на британских мусорных кучах.

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