 

Мнение: Самолеты ЧФ отогнали голландский фрегат от Керченского пролива

30.06.2021, 3:02, Разное
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Черноморский Флот пресек попытку провокации с вторжением в российские территориальные воды со стороны голландского фрегата Evertsen.
Голландский корабль начал движение в направлении Керченского пролива, проход через который для боевых кораблей других стран официально закрыт до октября 2021-го года.
После этого рядом с голландским кораблем появились боевые самолеты, которые начали пролетать максимально низко, демонстрируя ракеты воздух-земля.
Голландцы резко сменили курс и сделали вид, что к Керченскому проливу они и не собирались.

«24 июня 2021 года средствами объективного контроля Черноморского флота за действиями кораблей НАТО в Чёрном море было установлено, что находившийся в нейтральных водах фрегат Evertsen ВМС Нидерландов изменил курс следования и начал движение в направлении Керченского пролива», — говорится в сообщении. Как отмечается, для предупреждения нарушения границы территориальных вод в воздух были подняты истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24, которые на безопасном расстоянии пролетели вблизи судна.
После пролётов, которые, как подчеркнули в Минобороны, выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, фрегат сразу изменил курс от российской границы и продолжил следование по прежнему маршруту.

https://russian.rt.com/russia/news/879745-minoborony-korabl-niderlandy – цинк

Отмечается, что в процессе несостоявшейся провокации на голландском фрегате произошли сбои электронного оборудования.
Голландцы, провокация которых завершилась еще более позорно чем у англичан, заявляют о том, что "российские самолеты небезопасно маневрировали рядом с фрегатом"
Ждем новых находок секретных документов на британских мусорных кучах.

Источник: Colonel Cassad



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