 

Мнение: О большом позоре в прямом эфире

30.06.2021, 2:44, Разное
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Да уж, недаром российские чиновники от телевидения всеми правдами и неправдами пытались не пустить это в прямой эфир. Шестым чувством ощущали, что для России от этого только добавочная порция позора выйдет. Так и случилось, вопреки тайным надеждам, что опозорится как раз #Украина.

Да, речь снова про #футбол и Евро-2020, проходящий в 2021 году.

Сборная Украины, словно бы желая доказать, что #деньги в спорте не главное, снова пребольно щёлкнула по самолюбию России. Показав при этом все те качества, которых упорно не хватает российским «футболистам». И спортивный характер, и полную самоотдачу, и волю к победе и даже в хорошем смысле #патриотизм. В заочном состязании украинская футбольная команда выглядит намного лучше российской сборной солянки из долларовых миллионеров.

Матч 1/8 финала Швеция-Украина показал это более, чем наглядно. Возможно, он не был самым красивым по мнению футбольных эстетов. Но уж точно удался с точки зрения футбольной драматургии: 120 минут упорной борьбы и красивая развязка в самом финале. И каждую из этих долгих минут игроки обеих команд самоотверженно сражались за победу. Боролись, а не отбывали номер на поле, как это делали россияне, за что и вылетели с первенства, заняв последнее место в своей, откровенно не самой сильной группе.

Теперь Украина сыграет 3 июля с Англией. И снова на кадрах трансляции – надеюсь, её не осмелятся запретить по техническим причинам – будет мелькать украинский трезубец, а самые внимательные увидят на жёлто-голубой форме карту Украины с Крымом. И снова российские чиновники, телевизионные и спортивные, будут скрежетать зубами, надеясь, что уж дальше-то небратья точно не пройдут.

Меж тем главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур уволен со своего поста за проигрыш чехам. Судьба Станислава Черчесова, под руководством которого Россия опозорилась на Евро-2020, будет решаться завтра. И по уму, и по справедливости, он должен бы последовать стопами голландца. Но в России, где правит бал кумовство и лояльность ценится выше профессионализма, возможен и прямо противоположный исход. Мол, коней на переправе не меняют и т.п.

И как тут не вспомнить бородатый анекдот:
– Папа, а кто такие футболисты?
– Понимаешь, сынок, есть такая профессия: Родину позорить…

Вот только почему позорить Россию надо непременно за очень большие миллионы евро?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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