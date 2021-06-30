 

Чехия запретила поездки в Россию

30.06.2021, 2:24, Новости дня
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В связи с ситуацией с коронавирусом минздрав Чехии запретил поездки в ряд стран, включая Россию, сообщило министерство.

Ведомство с 1 по 31 июля запретило «гражданам Чехии и постоянно проживающим в республике иностранцам посещение стран с экстремальным риском заболевания COVID-19». При этом запрет не касается «граждан данных стран» и не распространяется на «поездки, которые не могут быть отложены и должны быть предварительно объявлены в МИД Чехии». Запрещены поездки в Россию, Индию, Бразилию, Непал, Парагвай, Тунис, Перу и ряд других государств, передает РИА «Новости».

Напомним, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова попросила премьера РФ Михаила Мишустина поддержать проект о запрете массовых мероприятий в регионах, где их не позволяет проводить эпидемическая ситуация. Роспотребнадзор подтвердил проникновение в Россию штамма «дельта плюс».



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