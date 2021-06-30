 

США опровергли движение эсминца из Одессы в сторону Крыма

30.06.2021, 2:24, Новости дня
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Американский эсминец «Росс» по-прежнему остается в Одессе, сообщил шестой флот США.

Флот прокомментировал появившиеся в интернете слухи о том, что корабль якобы направился в сторону Крыма. В сообщении говорится, что «еще 30 минут назад» эсминец оставался в Одессе, где и «будет находиться в обозримом будущем» для «поддержки учений Sea Breeze», передает РИА «Новости».



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