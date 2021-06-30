 

Граждане Турции пытались через Украину переправить в ЕС тонну героина под видом риса – СБУ

30.06.2021, 2:20, Новости дня
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Они пытались переправить через территорию Украины более тонны героина в страны Европейского союза.

“Наркодельцы разработали пошаговую схему организации преступления с соблюдением конспирации всех противоправных действий. Функции были четко распределены между участниками группировки: одни организовывали доставку контрабандного товара из Пакистана в Украину, другие обеспечивали транзит в Европу”, – рассказали в СБУ.

Героин должны были переправить под видом партии риса.

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств), ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Обвинительные акты направлены в суд. Злоумышленники находятся под стражей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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