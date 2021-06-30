 

Семь робопсов Boston Dynamics станцевали под песню корейской группы BTS. Видео

30.06.2021, 2:20, Новости дня
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Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor недавно завершила процесс приобретения американского производителя роботов Boston Dynamics. Сумма сделки составила $1,1 млрд.

Отпраздновать это решили серией необычных роликов. На одном из них работы-собаки Spot грациозно выполняют танцевальные движения.

В сообщении в блоге компания подробно описала, какие усилия пришлось приложить, чтобы работы так танцевали. Обычно роботы используют для передвижения встроенные датчики или алгоритмы обхода препятствий. Однако для танца требовалось точно запрограммировать каждое движение. В этом помогла профессиональная хореограф Моника Томас.

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Видео: Boston Dynamics / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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