Как создавать прически с челкой, чтобы каждый день выглядеть по-разному: советы

В 2021 году челка возвращается в моду. Этот тренд поддерживают как обычные девушки, так и знаменитости. Особенно популярна свободная и немного неопрятная челка с неаккуратными кончиками разной длины. Но и такая необычная стрижка может быстро наскучить. В этом случае вы можете освежить образ с помощью легкой прически. Расскажем ниже о тех, что лучше всего сочетаются с челкой.

Свободный пучок

Зализанные пучки уже давно потеряли свою актуальность. Теперь вам не нужно по несколько раз зачесывать волосы, чтобы убрать ненавистные “петухи”. Пучок с неопрятными прядями хорошо сочетается с такими же неаккуратными челками. Просто распустите волосы возле ушей, чтобы он выглядел еще более небрежно.

Низкий хвост, дополненный платком

Низкий хвост – самая простая и стильная летняя прическа. Особенно хорошо он смотрится с челкой, которая обрамляет лицо и придает прическе легкий объем. Если вы хотите создать более женственный образ, подденьте под резинку элегантный платок. На создание такой прически у вас уйдет меньше минуты.

Высокий хвост

Зачесанный высокий хвост – нестареющая классика. Челка придает естественный объем такой прическе. А еще помогает скрыть широкий лоб. Чуть взлохматьте локоны, чтобы прическа выглядела одновременно более естественной и небрежной.

Низкий пучок

Низкий пучок подходит для высоких женщин. Это одна из самых элегантных причесок, которые хорошо сочетаются с кружевными и воздушными летними платьями. Челка только дополнит образ. Она сделает пучок менее строгим, поможет ему выглядеть более естественно.

Чтобы сделать такую прическу, заберите волосы в хвост, предварительно разделив их на две части. Затем немного вытащите пару прядей, чтобы придать волосам немного объема. После этого сверните локоны в пучок и закрепите двумя-тремя невидимками.

Пряди с заколкой

Многие женщины, возвращаясь домой, собирают волосы сзади и закрепляют их заколкой. Так пряди не мешаются и не падают на лицо. Почему бы не ходить так на улицу? Единственное правило: заколка должна быть массивной и красивой.

Неопрятная коса

Сегодня в моде естественные прически, в которых волосы лежат максимально легко и свободно. Поэтому не нужно забирать плотную косу, туго стягивая ее пряди. С челкой хорошо сочетаются прически с выпадающими прядями. Сделать такую косу вы можете самостоятельно за минуту и меньше.

Мини-косички

Неожиданно для всех детские косички вернулись в моду. Они хорошо смотрятся на распущенных волосах, делая такую прическу одновременно и женственной, и озорной. Заплетите пару прядей возле ушей в тоненькие косы, а остальные локоны оставьте распущенными. Помните, что их не должно быть много, иначе прическа будет выглядеть слишком комично.

Небольшой высокий хвост

Тонкий высокий хвост до сих пор считают одним из главных символов 1990-х годов. Теперь он возвращается в моду. Особенно хорошо хвост сочетается с челкой, которая визуально размывает овал лица и делает прическу более женственной.

Прическа с банданой

Забрать волосы в бандану – самый простой и стильный способ спастись от жары этим летом. Этот аксессуар скроет недостатки и “петухи” на любой прическе. Бандана омолодит лицо. Вам остается только экспериментировать с цветами и материалами повязки.