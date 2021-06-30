Мочить сатиру

В РФ объявили охоту на комиков: их бьют, судят и заставляют эмигрировать.



Идрак Мирзализаде рассказывает о нападении и травле — тоже во время стендапа. Кадр Youtube

Избиение московского комика Идрака Мирзализаде можно было бы счесть очередной плохой новостью в длинном ряду плохих новостей, но за ним целый тренд: война с людьми, которые шутят. И объявлена она не вчера.

На него напали несколько дней назад на автобусной остановке в самом центре Москвы. Напали неслучайно, была причина. По Сети ходил ролик с шуткой Идрака, вырезанной из программы «Разгоны». Вне контекста она действительно звучит русофобски и хамски. Но я вас уверяю: если умело нарезать отрывки из речей депутатов «Единой России», они будут звучать так же и даже хуже. А в контексте — все иначе. Надо просто послушать целиком, от начала и до конца.

И все-таки ничего бы не было, если бы не постарались массмедиа. Главным образом Соловьев, который назвал Идрака «грязью под ногами» и призвал возбудить против него дело по статье 282 за разжигание ненависти. А называть публично на миллионную аудиторию человека «грязью» — это, выходит, не разжигание. «Вы не понимаете, это совсем другое», как пишут в таких случаях в соцсетях.

Не важно, хотел Соловьев разжигать или нет, важно, что у него получилось. По словам Мирзализаде, ему поступили тысячи угроз. Не прекращаются они и сейчас, достаточно почитать комментарии под его постом в инстаграме, где он рассказывает о том, что произошло: «Мало тебе досталось, раз до сих пор извинения не принес», «Получает то, чего заслуживает» и так далее. Это самые мягкие.

В Пензе некий активист был так возмущен, что вышел с плакатом «Враг русского народа» и портретом Идрака. Сам он, видимо, друг. Если все враги у русского народа такие, он их без труда одолеет. А вот друзья внушают ужас, конечно. Обратите внимание, что формулировка «враг народа» постепенно возвращается в обиход. И тут уже действительно становится не до шуток.

Пенза. Активист-националист с плакатом

Пока соответствующие инстанции думали, возбуждать ли им дело против Идрака, как советует Соловьев, у них нашлись добровольные помощники, люди, которые готовы сделать за них работу. Как сообщает канал Sota, «основатель нацистского бренда White Rex Денис Капустин запустил фонд для сбора средств. Он предлагает своим подписчикам скинуться на оплату будущих «добрых дел». Именно Капустин объявил о денежном вознаграждении за нападение на комика Идрака Мирзализаде». Собрали немного. По сведениям Идрака, всего 50 тысяч рублей. Но есть люди, которые и за такие деньги готовы участвовать в уличных нападениях. Душа-то горит, сердце ноет.

Итак, комбинация: Соловьев плюс нацисты. Один сказал, другие сделали. Как говорится, навалились всем миром. И все из-за комика, который что-то там ляпнул.

Если не принимать в расчет совсем уж древние наезды, эта война началась с Данилы Поперечного. В 2018-м он несколько дней он был в розыске по иску депутата Виталия Милонова. Причина — сатирический клип «Поп-культура», в котором пародируются корыстные служители церкви. Не все, заметьте, а только корыстные. Было судебное разбирательство, Поперечный отбился, но это уже потом. А поначалу травили его основательно.

В том же году тот же Поперечный снял клип «Главный помощник», пародию на Рамзана Кадырова. Повод — новость о назначении президента Чечни помощником Деда Мороза по добрым делам, что само по себе звучит как пародия. Считается, что шутить о Кадырове можно, почему нет. Надо только согласовать, спросить разрешения, как это делал, например, Слепаков. Поперечный согласовывать шутку не стал. В итоге получил шквал угроз с Кавказа и мог запросто сесть.

Параллельно развивалась история с Русланом Белым, звездой «Камеди Клаба», человеком более чем лояльным. Уж его-то в протестных настроениях заподозрить при всем желании трудно. Но будучи на гастролях в Уфе, он неосторожно пошутил о Салавате Юлаеве, национальном башкирском герое. Назвал его разбойником. Да, есть и такое мнение у историков, тут Белый Америку не открыл. Робин Гуда, кстати, при всех положительных коннотациях тоже называют разбойником, и никого это не смущает. Но из-за Салавата разразился дикий скандал. Комика травили все башкирские СМИ, была инициирована проверка Роскомнадзора. РКН в итоге ничего криминального не нашел, но именно с этого момента в творчестве Белого появляются протестные нотки. Он уже больше не считает, что в стране все идет как надо.

Не прошло и года, как под раздачу попал Александр Долгополов. Выступая в крошечном питерском баре, он выдал целый блок жестких богоборческих шуток. Самая запоминающаяся — о том, почему Иисуса не назвали Богданом. И получил в ответ жалобу из Орехово-Зуева, в ней человек, считающий, что его религиозные чувства оскорблены, называет Долгополова ушлепком и чмо. Началась проверка МВД. Не дожидаясь, чем она кончится, Долгополов уехал из страны. Над ним смеялись, называли трусом и параноиком, делающим из мухи слона, но дальнейшие события показали, что муха уже стала слоном и готова нас затоптать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Табу на стендап

Комик Александр Долгополов уехал из РФ после жалобы оскорбленного верующего

А недавнюю историю с Юрием Хованским все помнят. Сейчас он в СИЗО, ждет суда по обвинению в пропаганде терроризма. Его взяли за песенку о Норд-Осте, записанную лет десять назад. Песня мерзкая, оправдания ей нет, да и сам Хованский человек неприятный, злобный. У него репутация блогера, говорящего гадости о приличных людях за деньги. И вроде бы правильно действовали наши органы, но от всего этого какой-то нехороший осадок.

Если из-за каждой дурацкой шутки к тебе будут врываться домой крепкие парни в униформе и класть лицом в пол, так можно зайти далеко. Почему было просто не вызвать его к следователю для разъяснений? Виноват — сиди, но так-то зачем? Так поступают с вооруженными бандитами и опасными для общества преступниками. А вся опасность Хованского — песня, за которую он, кстати, уже давно извинился. Он ее даже не распространял. И уж совсем лишнее — выкладывать в интернет оперативную съемку его квартиры, которая производит жалкое впечатление. Все равно что в чужом грязном белье копаться. В общем, умеют у нас сделать так, что даже плохой парень вызывает сочувствие.

Сразу после ареста Хованского объявил о своем отъезде из страны популярный видеоблогер Руслан Усачев. Усачев никогда не был в первых рядах борцов с режимом. Он умеренный либерал, очень спокойный, сдержанный, рассудительный. Что-то ему нравится, что-то нет. А тут вдруг записывает видео «Пора валить из России». Почему? В том числе из-за Хованского, к которому не испытывал добрых чувств. Хованский и об Усачеве гадости говорил.

Но само сознание, что к тебе могут ворваться и посадить в СИЗО за слова, очень сильно давит на психику. Думаю, что те, кто брал Хованского, рассчитывали на этот эффект.

Через день после того, как напали на Идрака, обновился Федеральный список экстремистских материалов. Туда попала очередная песня группы «Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля» «Твой нож разберется». Казалось бы, при чем тут это? Другой жанр, не комедия. Но нет, тот же. Все без исключения песни «АХС» носят пародийный характер. Это в свое время подтвердил мне вокалист группы Александр Константинов в интервью «Новой». Но тут и подтверждать ничего не надо, просто послушайте, посмотрите клипы, вам станет ясно, что все это исполнено от лица персонажа, дремучего обывателя, ультраортодокса и националиста. А в случае песни про нож — от лица тех, кто напал на Идрака.

Еще несколько лет назад мы радовались: больше не будет замшелых шуток про тещу. В РФ появился юмор нового поколения, честный, резкий, говорящий о том, что происходит с нами прямо сейчас. Комики новой волны собирали миллионные просмотры в ютубе и полные залы на живых выступлениях. А теперь каждого из них могут посадить и избить ровно за то, что сделало их популярными — за честность, резкость и актуальность.

Ян Шенкман

—