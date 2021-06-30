 

Телесные наказания ухудшают поведение детей – крупнейший обзор

30.06.2021, 1:30, Разное
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В настоящее время физические наказания все чаще рассматривают как форму насилия над детьми. В то же время, трое из четырех детей в возрасте от двух до четырех лет подвергаются подобным «воздействиям», согласно UNICEF.

«Родители бьют детей, потому что думают, что это поможет улучшить их поведение. Наше исследование приводит убедительные доказательства того, что телесные наказания не улучшают поведение детей и даже делают его хуже», – сказала Элизабет Гершофф (Elizabeth Gershoff), профессор Техасского университета в Остине, соавтор нового обзора.

В своем анализе ученые рассмотрели данные о таких наказаниях, как «удары при помощи разных предметов, удары или шлепки по лицу, голове или ушам, удары кулаком, толчки, бросание предметов в ребенка, обжигание, вымывание рта с мылом, броски на пол, угрозы оружием».

Некоторые проанализированные учеными исследования указывали на то, что у наказаний могут быть как положительные, так и отрицательные эффекты, но подавляющее количество изысканий демонстрировало лишь негативные последствия.

Наиболее существенными оказались свидетельства связи шлепков с агрессивным и антисоциальным поведением детей в будущем, в частности, в стенах школы. Такие выводы не зависели от пола и национальности – к ним пришли авторы 13 из 19 исследований. Ученые обнаружили и так называемую дозозависимую связь: чем чаще наказывали детей, тем хуже те вели себя со временем. Это подтвердили пять из семи исследований по данной теме.

Отдельные изыскания показали, что воздействия физического характера увеличивают риск вызывающего оппозиционного расстройства у детей. Для него характерны приступы гнева, желание спорить, плохое поведения, отказ следовать правилам, демонстративное неповиновение и мстительность. Одно из исследований выявило, в частности, что рукоприкладство ухудшает когнитивное развитие.

Кроме того, на результаты телесных наказаний не оказывали облегчающего влияния другие аспекты поведения родителей: их не сглаживал даже общий положительный образ отношения с ребенком.



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