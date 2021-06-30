Политолог: Для российского избирателя депутат играет роль «жилетки» и омбудсмена

Для значительной части россиян депутат по-прежнему остается своего рода заступником перед высшей властью, и именно на этом строится отношение электората к выборам. Об этом сообщил политолог Борис Макаренко, выступая на состоявшемся в редакции газеты ВЗГЛЯД круглом столе. Дискуссия была посвящена роли представительных институтов в российской истории.

«Советские люди видели в депутате своего представителя, но не человека, который пишет законы, не управленца, решающего, кому давать деньги, а как своего омбудсмена перед властью. Как «жилетку», в которую можно поплакаться», – считает председатель правления Центра политических технологий Борис Макаренко. По словам аналитика, эта привычка сохранилась – и старшее поколение избирателей идет на участки именно для того, чтобы выбрать «омбудсмена», способного защитить от излишнего давления бюрократии.

Как подчеркивает Макаренко, отчасти поэтому большая часть электората по-прежнему выступает за мажоритарную систему. По словам эксперта, во время одной из фокус-групп, которую проводил Центр политических технологий, один из респондентов так аргументировал свою приверженность «мажоритарке»: «Если что, тогда я знаю, кому в физиономию плюнуть!».

Во вторник Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) и газета ВЗГЛЯД в рамках заседания клуба «Экспертный взгляд» организовали круглый стол «Назначение Думы. Борьба за представительство и роль представительных институтов в российской политической истории». Помимо Бориса Макаренко в обсуждении приняли участие историк Никита Соколов, старший преподаватель Историко-архивного института РГГУ Сергей Новосельский, научный сотрудник Центра фундаментальной социологии ВШЭ Олег Кильдюшов, руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов, профессор Владимирского государственного университета Игорь Омельянчук, научный секретарь Фонда «Петропавловск» Андрей Черкасов, а также старший научный сотрудник Academia Kantiana Института гуманитарных наук БФУ им. Канта (Калининград), член совета Вольного исторического общества Андрей Тесля и доцент филфака МГУ, главный редактор сайта «Русская идея» Борис Межуев. Вела дискуссию руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.