Сборная Украины по футболу вышла в четвертьфинал Евро-2020

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30.06.2021, 1:28, Новости дня
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Матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу между командами Украины и Швеции завершился победой украинской сборной.

Украинские футболисты одержали победу на стадионе в Глазго со счетом 2:1 в дополнительное время. Основное время завершилось со счетом 1:1. голы забили Александр Зинченко (27-я минута) и Эмиль Форсберг (43-я). В компенсированное ко второму дополнительному тайму время победный гол забил Артем Довбик. В четвертьфинале турнира 3 июля сборная Украины встретится со сборной Англии. Игра состоится в Риме, передает ТАСС.

Напомним, сборная Англии обыграла команду Германии со счетом 2:0.

В плей-офф вышли по две команды из шести групп, а также четыре лучшие сборные, ставшие третьими. Сборная Украины стала четвертой среди третьих команд, прошедших в плей-офф.



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