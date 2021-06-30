Госдеп рассказал о результатах встречи Путина и Байдена

Саммит в Женеве открыл для РФ и США возможности для более продуктивной работы в сфере киберпространства и контроля над вооружениями, сообщил глава Госдепа Энтони Блинкен.

В интервью итальянской национальной телерадиовещательной корпорации он выразил мнение, что «результатом встречи» лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена стали «некоторые возможности по крайней мере для более продуктивной работы, например, по стратегической стабильности, контролю над вооружениями». «Чтобы мы получили эффективный контроль над некоторым из оставшихся ядерных вооружений», – сообщил Блинкен.

Также есть результаты в области «киберпространства», США ждут практических результатов от «конструктивных бесед» с Москвой на тему борьбы с хакерами. В Госдепе заявили, что «ни одна ответственная страна не должна заниматься укрывательством, предоставлением убежища преступным организациям, которые участвуют в такого рода атаках», передает ТАСС.

Блинкен верит в наличие у двух стран сфер для совместной работы. Он отметил, что Байден «четко сказал» Путину в Женеве о стремлении США к «более предсказуемым, стабильным отношениям». Однако «если РФ предпочтет безрассудные или агрессивные действия», Вашингтон «ответит – не в целях конфликта или эскалации, а потому что будет отстаивать свои интересы и ценности».