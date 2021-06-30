 

Оппозиционные фракции пригрозили выйти из ВСК по вагнеровцам, если власть будет “манипулировать”

30.06.2021, 1:24, Новости дня
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По мнению нардепа от “Европейской солидарности” Владимира Арьева, на Банковой сейчас “реальная паника” после заявлений президента Украины Владимира Зеленского об отказе Украины от участия в спецоперации по задержанию боевиков ЧВК “Вагнер”.

Арьев, а также представитель “Голоса” Роман Костенко и Сергей Евтушок из “Батьківщини” отметили, что работа парламентской временной следственной комиссии сейчас актуальна как никогда.

“Однако сегодня ВСК, которая уже создана для расследования действий высших должностных лиц, не включает в свою повестку дня вопрос вагнеровцев на первом месте. Хотя была достигнута договоренность, что комиссия должна начать работу именно по вопросу расследования ситуации с вагнеровцами. И с таким условием представители “Голоса”, “Батьківщини” и “Европейской солидарности” заходят и участвуют в работе этой комиссии”, – рассказал Арьев.

По словам нардепа, сейчас эти договоренности могут быть сорваны. В этом случае фракции намерены отозвать свои кандидатуры на членство в этой комиссии.

Верховная Рада на заседании 19 мая не поддержала создание временной следственной комиссии по вагнеровцам. В то же время была создана более широкая комиссия – “по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, угрожать национальной безопасности Украины”.

Контекст:

29 июля 2020 года власти Беларуси сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании “Вагнер”. Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций “ЛНР” и “ДНР”. 14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России.

Главред издания “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов 18 августа заявлял, что поездка бойцов ЧВК “Вагнер” в Беларусь была частью спецоперации Главного управления разведки (ГУР) Минобороны и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска с 25-го на 30 июля, а также из-за утечки информации из Украины.

В СБУ назвали эти данные “фантастическим сценарием”. Новый начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов говорил, что бойцов ЧВК “Вагнер” в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ. Зеленский отмечал, что никакого “слива” спецоперации по задержанию вагнеровцев не было. Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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