Оппозиционные фракции пригрозили выйти из ВСК по вагнеровцам, если власть будет “манипулировать”

По мнению нардепа от “Европейской солидарности” Владимира Арьева, на Банковой сейчас “реальная паника” после заявлений президента Украины Владимира Зеленского об отказе Украины от участия в спецоперации по задержанию боевиков ЧВК “Вагнер”.

Арьев, а также представитель “Голоса” Роман Костенко и Сергей Евтушок из “Батьківщини” отметили, что работа парламентской временной следственной комиссии сейчас актуальна как никогда.

“Однако сегодня ВСК, которая уже создана для расследования действий высших должностных лиц, не включает в свою повестку дня вопрос вагнеровцев на первом месте. Хотя была достигнута договоренность, что комиссия должна начать работу именно по вопросу расследования ситуации с вагнеровцами. И с таким условием представители “Голоса”, “Батьківщини” и “Европейской солидарности” заходят и участвуют в работе этой комиссии”, – рассказал Арьев.

По словам нардепа, сейчас эти договоренности могут быть сорваны. В этом случае фракции намерены отозвать свои кандидатуры на членство в этой комиссии.

Верховная Рада на заседании 19 мая не поддержала создание временной следственной комиссии по вагнеровцам. В то же время была создана более широкая комиссия – “по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, угрожать национальной безопасности Украины”.

Контекст:

29 июля 2020 года власти Беларуси сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании “Вагнер”. Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций “ЛНР” и “ДНР”. 14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России.

Главред издания “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов 18 августа заявлял, что поездка бойцов ЧВК “Вагнер” в Беларусь была частью спецоперации Главного управления разведки (ГУР) Минобороны и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска с 25-го на 30 июля, а также из-за утечки информации из Украины.

В СБУ назвали эти данные “фантастическим сценарием”. Новый начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов говорил, что бойцов ЧВК “Вагнер” в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ. Зеленский отмечал, что никакого “слива” спецоперации по задержанию вагнеровцев не было. Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске.

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