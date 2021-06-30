Министерство транспорта США предложило запретить продажу авиабилетов в Беларусь

Речь идет, в частности, о продаже билетов на рейсы, которые осуществляются с пересадкой.

Ограничение перевозок между Соединенными Штатами и Беларусью отвечает интересам внешней политики США, подчеркнули в сообщении.

“Запрет предоставил бы правительству США возможность делать исключения в каждом конкретном случае для любого транспорта, который считается отвечающим национальным интересам Соединенных Штатов, в том числе по гуманитарным соображениям или соображениям национальной безопасности”, – отметили в релизе.

США примут меры по ограничению авиасообщения с Беларусью, это станет реакцией на принудительную посадку самолета Ryanair с журналистом Романом Протасевичем. Об этом 29 июня писало агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.

Контекст:

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли). В МИД Украины 28 мая сообщали, что Украина и страны-партнеры не получали сообщений о минировании самолета.

В вооруженных силах Беларуси продолжают утверждать, что перехвата самолета Ryanair и его принудительной посадки якобы не было, а командир воздушного судна якобы получил не приказ приземляться в Минске, а только рекомендации.

После проверки борта белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали одного из основателей белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Сапегу и Протасевича признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Ряд стран ввел ограничения на авиасообщение с Беларусью. Кабмин Украины с 26 мая принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

В связи с инцидентом ряд стран ввели санкции в отношении Беларуси.

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