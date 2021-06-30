 

“Безумная “заруба”. Зеленский отреагировал на победу сборной Украины на Евро 2020

30.06.2021, 1:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Да-а-а, это победа-а-а! Мы в 1/4 Евро! Невероятное напряжение, безумная “заруба” в экстра-тайме и феерическая развязка на 121-й минуте. Это было нереально круто! Ребята, respect, вы настоящие бойцы!” – написал он.

Также президент пожелал здоровья украинскому полузащитнику Виктору Беседину. Ему пришлось покинуть после после того, как защитник Швеции Маркус Даниэльсон прямой ногой попал украинцу в колено.

Та-а-ак, це перемога-а-а! Ми в 1/4 Євро!!! Неймовірна напруга, шалена «заруба» в екстра-таймі та феєрична розв’язка на 121-й хвилині. Це було нереально круто! Хлопці, respect – ви справжні бійці! Бєсєдіну – здоров’я. Слава Україні! pic.twitter.com/21LtRqqitA

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 29, 2021

Контекст:

29 июня состоялся матч 1/8 Евро 2020 между Украиной и Швецией. Украинская сборная победила со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал – впервые в истории национальной сборной.

В 1/4 Евро 2020 сборная Украины сыграет против национальной сборной Англии. Поединок состоится 3 июля на стадионе “Олимпико” в Риме.

Подробнее о ходе матча Швеция – Украина можно прочесть в текстовой онлайн-трансляции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.11 / В Ереване задержаны около 130 участников митинга оппозиции

07.11 / Команда Тутберидзе показала будущую звезду

19.06 / В столкновениях с полицией Израиля пострадали почти 400 палестинцев

25.09 / В Белоруссии назвали Путина «человеком с железобетонной хваткой»

02.10 / Благодаря Кремлю рейтинг Алексея Навального резко вырос

15.06 / 51-летняя Лопес показала младшую на два года родную сестру – известную в США телеведущую

24.06 / Касперская рассказала, чем Макафи мог «не угодить» американским властям

24.05 / Опубликованы шпионские снимки модели Volkswagen ID.7

08.08 / ЦИК Украины отменил местные выборы в Донецкой и Луганской областях

03.02 / Яценюк о блокировке каналов “112 Украина”, ZIK и NewsOne: Путинская телевизионная медийная машина в Украине остановлена

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика