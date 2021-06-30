“Безумная “заруба”. Зеленский отреагировал на победу сборной Украины на Евро 2020

“Да-а-а, это победа-а-а! Мы в 1/4 Евро! Невероятное напряжение, безумная “заруба” в экстра-тайме и феерическая развязка на 121-й минуте. Это было нереально круто! Ребята, respect, вы настоящие бойцы!” – написал он.

Также президент пожелал здоровья украинскому полузащитнику Виктору Беседину. Ему пришлось покинуть после после того, как защитник Швеции Маркус Даниэльсон прямой ногой попал украинцу в колено.

Та-а-ак, це перемога-а-а! Ми в 1/4 Євро!!! Неймовірна напруга, шалена «заруба» в екстра-таймі та феєрична розв’язка на 121-й хвилині. Це було нереально круто! Хлопці, respect – ви справжні бійці! Бєсєдіну – здоров’я. Слава Україні! pic.twitter.com/21LtRqqitA

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 29, 2021

Контекст:

29 июня состоялся матч 1/8 Евро 2020 между Украиной и Швецией. Украинская сборная победила со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал – впервые в истории национальной сборной.

В 1/4 Евро 2020 сборная Украины сыграет против национальной сборной Англии. Поединок состоится 3 июля на стадионе “Олимпико” в Риме.

Подробнее о ходе матча Швеция – Украина можно прочесть в текстовой онлайн-трансляции.

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