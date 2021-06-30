 

Облились водой в прямом эфире. Гордон и Голованов отпраздновали победу Украины на Евро 2020. Видео

30.06.2021, 1:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Гордон и Голованов в эфире программы “Время Голованова” вместе следили за матчем украинской сборной против Швеции. Журналисты, среди прочего, обсудили поражение сборной России на Евро. Гордон отметил, что он радовался этому факту.

“Это большая политика, и любая победа сборной России по футболу – это победа Кремля и лично [президента России Владимира] Путина. Конечно, радовался”, – сказал Гордон.

На вопрос ведущего, за кого болеют россияне после проигрыша своей сборной на Евро, Гордон ответил, что за Украину.

“Подавляющее большинство россиян болеет за Украину, как бы ни странно звучали мои слова”, – сказал Гордон.

Скриншот: Україна 24 / YouTube

Гордон пообещал, что если Украина выиграет матч, то он выльет на себя стакан воды и слово свое сдержал.

Скриншот: Україна 24 / YouTube

Когда прозвучал финальный свисток матча и стало ясно, что Украины выиграла со счетом 2:1, Голованов и Гордон отпраздновали победу, вылив на себя по стакану воды.

ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Основное время матча Украина–Швеция закончилось со счетом 1:1. На второй компенсированной минуте второго экстратайма украинец Артем Довбик забил решающий гол и Украина победила в матче.

Подробнее о ходе матча Швеция – Украина можно прочесть в текстовой онлайн-трансляции.

В четвертьфинале Евро 2020 сборная Украины сыграет против национальной сборной Англии. Поединок состоится 3 июля на стадионе “Олимпико” в Риме.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.07 / Абитуриенты 2020 года могут получить отсрочку от призыва – Минобразования Украины

09.03 / В ЛНР заявили о размещении военной техники в жилом секторе украинскими силовиками

15.02 / Вскоре от шельфа Бранта в Антарктиде отделится айсберг

02.02 / В РФ представлен смартфон BQ за 9990 рублей

19.06 / Россия обвинила Латвию в языковой агрессии

17.10 / В Совфеде назвали публикации западных СМИ о «деле Навального» элементами информационной войны

30.07 / Смартфон IPhone 12 Pro Max могут оснастить рекордно ёмким аккумулятором

08.12 / Полиция задержала группу военнослужащих ВСУ, которые торговали оружием из зоны ООС

02.03 / “Контролируемая нормализация”. Эрдоган объявил об изменении карантина в Турции

10.10 / Минздрав Киргизии назвал число пострадавших в ходе митинга в Бишкеке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика