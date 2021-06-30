 

Шевченко: Команда заслужила своей игрой и отдачей любовь Украины

30.06.2021, 1:24, Новости дня
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“Решили немного обезопасить наши фланги. Попросили очень много работать полузащитников, перестроили немного позицию Ярмоленко. Пытались контролировать игру, не всегда получалось, но команда полностью выполнила мою установку. Мы не спешили, мы переводили мяч с фланга на фланг, так мы и забили первый гол”, – сказал Шевченко.

Он считает, что обе сборные играли очень хорошо и показали интересный футбол.

“Никто не хотел проигрывать, поэтому дотянули до такой драмы”, – заявил тренер.

Шевченко поблагодарил всех, кто поддерживал сборную Украины.

“Приехала моя семья, дети. Я очень хотел добиться этого результата. Благодарю свою команду за те силы, что они потратили. За тот героизм, что они продемонстрировали. Спасибо нашему президенту. Он позвонил и поддержал команду. Мы знаем, что за нас болеют. Команда заслужила своей игрой и отдачей любовь Украины”, – отметил Шевченко.

Он сказал, что следующий матч будет тяжелым.

“Знаем, с кем играет. Есть время порадоваться, а завтра летим в Рим и начинаем подготовку”, – резюмировал тренер сборной.

Контекст:

В четвертьфинале Евро 2020 сборная Украины сыграет против национальной сборной Англии. Поединок состоится 3 июля на стадионе “Олимпико” в Риме.

Подробнее о ходе матча Швеция – Украина можно прочесть в текстовой онлайн-трансляции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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