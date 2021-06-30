Когда способны привлечь успех в бизнесе: приметы, связанные с лягушками

В наследство от предков нам досталось немало информации о закономерностях, происходящих вследствие тех или иных событий. Речь идет о приметах. И несмотря на современный научный прогресс, все равно есть люди, которые продолжают верить в знания, доставшиеся от предков. В сегодняшней статье мы разберем самые распространенные приметы о лягушках.

Позитивные приметы

Очень позитивным знаком считалось, когда лягушка запрыгивала на подоконник. Считалось, что хозяин жилища никогда не будет иметь недостатка в деньгах. Его жизнь будет безбедной, а во всех начинаниях ему будут сопутствовать удача и успех.

Также считается, что для привлечения счастья необходимо заводить аквариум с лягушками: желательно, чтобы они были разноцветные и их было много. Тогда будет дом — полная чаша.

Кстати, есть еще примета, касающаяся погоды. Если лягушки громко квакают, то это к дождю.

Негативные приметы

Встретить лягушку на своем пути — это не самый благоприятный знак. Трактовка приметы зависит от цвета земноводного. Большая и коричневого оттенка особь сулит неприятности с коллегами по работе. Если лягушка зеленого цвета, тогда не исключены сложности во взаимоотношениях с близкими и родственниками. Могут возникнуть ссоры и разногласия буквально на пустом месте.

Увидеть лягушку прямо в своем жилище — тоже плохая примета, которая означает трудности и неприятности на работе.

Если вы обнаружили земноводное на столе, то будьте осторожны. Могут возникнуть проблемы в финансовой сфере. Сейчас не самое благоприятное время для инвестиций. Лучше отложить до лучших времен те проекты, которые требуют серьезных финансовых вложений.

Обнаружить мертвую лягушку в комнате — это примета, сулящая неожиданные и непредвиденные расходы.

На Руси считалось, что убивать земноводное нельзя ни в коем случае, а иначе можно лишиться красоты и молодости. Вообще лягушку считали мистическим существом. Не зря есть и сказка о Царевне-лягушке, как о прекрасной девушке, которая скрывалась за обликом земноводного, вызывающего у многих исключительно чувство брезгливости.

Лягушка и финансы

Если на Руси отношение к земноводным было весьма неоднозначное, то на Востоке они считались настоящим талисманом. Лягушка ассоциировалась с богатством, процветанием. Именно поэтому любители восточного учения фэн-шуй знают, что для улучшения материального положения следует обзавестись статуэткой данного земноводного. Предмет привлекает в дом деньги, способствует успешному развитию бизнеса. Руководители могут поставить статуэтку прямо на рабочий стол в своем кабинете. Самое главное — это не ставить предмет либо очень высоко, либо очень низко (на пол и вовсе категорически запрещено, тогда никакого магического эффекта не будет).

Особый успех сулит статуэтка лягушки с монеткой во рту. Монетка должна быть с иероглифами, а у лягушки должно быть три лапки. Такая статуэтка считается мощным талисманом. Предмет нельзя ставить рядом с источниками огня. Благоприятное соседство – это водная стихия, то есть аквариум с водой, к примеру. Подойдет также и декоративный фонтанчик.