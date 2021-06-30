СК возбудил уголовное дело о незаконной охоте

…из-за фото единороса на фоне сотни убитых гусей.

Следователи возбудили уголовное дело о незаконной охоте с причинением особо крупного ущерба (ч. 2 статьи 258 УК) из-за публикации фотографии депутата Магаданской городской думы от «Единой России» Александра Крамаренко на фоне сотни мертвых гусей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Фото: соцсети

Правоохранители установили, что снимок с надписью «Чукотка 2021», выложенной из тушек мертвых гусей, был сделан в период с 14 по 17 мая в 60 километрах от Анадыря. Силовики насчитали на фото не менее 178 птиц.

«По предварительным данным Департамента природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа, общий ущерб от незаконной добычи гусей составил более 700 000 рублей», — отмечают в пресс-службе управления.

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Браконьером, выложившим надпись «Чукотка 2021» трупами полутора сотен птиц, оказался депутат-единорос из Магадана Александр Крамаренко

В середине июня один из читателей «Новой газеты» назвал фамилию, имя, отчество и должность предполагаемого браконьера, позировавшего на фоне сотни убитых диких гусей. Им оказался депутат-единорос Александр Крамаренко.

Фото было сделано до начала охотничьего сезона. Сам он утверждал, что снимок — результат работы в «фотошопе».

Несмотря на эти объяснения, «Единая Россия» приостановила его членство в партии.

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