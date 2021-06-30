Правнук Сталина назвал вакцинированных «не людьми»

Яков Джугашвили – внук старшего сына Иосифа Сталина – рассказал, почему не считает людьми «организмы с надписью «вакцинирован» в соцсетях.

«Запросы от организмов с надписью «вакцинирован» или какой-то другой ковидфашистской символикой удаляю не глядя», – сообщил он в Facebook.

Объясняя, почему называет их «организмами», а не «людьми», Джугашвили заявил: «Люди уже поняли, что в марте 2020 года начался геноцид населения планеты под видом борьбы с сезонным ОРВИ возбудитель которого до сих пор не обнаружен».