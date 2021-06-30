 

В Харькове во время движения загорелась маршрутка с пассажирами

30.06.2021, 0:28, Новости дня
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Пожар произошел на проспекте Жуковского около 8.30. Во время движения вспыхнул маршрутный автобус I-VAN маршрута №65.

Водитель остановился и высадил пассажиров. Когда приехали спасатели, пламя охватило 15 м². Чтобы полностью потушить его, понадобилось полчаса.

В результате пожара никто не пострадал, но салон и кабина выгорели.

Фото: kh.dsns.gov.ua

Причина возникновения пожара еще неизвестна.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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