В Харькове во время движения загорелась маршрутка с пассажирами
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Пожар произошел на проспекте Жуковского около 8.30. Во время движения вспыхнул маршрутный автобус I-VAN маршрута №65.
Водитель остановился и высадил пассажиров. Когда приехали спасатели, пламя охватило 15 м². Чтобы полностью потушить его, понадобилось полчаса.
В результате пожара никто не пострадал, но салон и кабина выгорели.
Фото: kh.dsns.gov.ua
Причина возникновения пожара еще неизвестна.
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