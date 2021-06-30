Сборная Украины вышла в четвертьфинал Евро 2020

Основное время поединка закончилось со счетом 1:1. Первой забила сборная Украины – Александр Зинченко на 27-й минуте ударом в касание замкнул подачу Андрея Ярмоленко.

Однако за две минуты до конца первого тайма Швеция сравняла счет благодаря дальнему удару Эмиля Форсберга.

МУЛЬТИМЕДИАОбзор первого тайма. Видео: footballua.tv

На восьмой минуте первого экстратайма сборная Швеции осталась в меньшинстве. Маркус Даниэльсон в подкате ударил в колено Артему Беседину, и рефери после просмотра повтора решил показать ему красную карточку (Беседин из-за травмы тоже не смог продолжать игру, его заменил Виктор Цыганков).

МУЛЬТИМЕДИАУдаление Даниэльсона. Видео: footballua.tv

Украина вырвала победу на второй компенсированной минуте второго экстратайма: дебютант сборной Артем Довбик головой замкнул фланговую подачу в исполнении Зинченко.

МУЛЬТИМЕДИАГол Довбика. Видео: footballua.tv

Контекст:

В четвертьфинале Евро 2020 сборная Украины сыграет против национальной сборной Англии. Поединок состоится 3 июля на стадионе “Олимпико” в Риме.

Подробнее о ходе матча Швеция – Украина можно прочесть в текстовой онлайн-трансляции.



Дмитрий НЕЙМЫРОК

заместитель главного редактора

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