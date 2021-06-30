Боевики на Донбассе используют просроченные боеприпасы, снятые с вооружения в России – штаб ООС

“Боеприпасы поставляются РФ для незаконных вооруженных формирований, имеющих на вооружении орудия 2Б16 “Нона-СВК” российского производства с целью их утилизации. Стоит отметить, что 2Б16 “Нона-СВК” на вооружении Вооруженных Сил Украины нет”, – отметили в штабе.

В посте опубликовали фрагменты снарядов.

“Использование вооруженными формированиями РФ запрещенного вооружения вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку это несет прямую угрозу жизни и здоровью военнослужащих Объединенных сил и мирного населения”, – подчеркнули украинские военные.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1147975635695051

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

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