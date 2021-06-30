Определились все участники четвертьфинала Евро 2020
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Результаты матчей 1/8 финала:
Уэльс – Дания 0:4 (Дольберг 27′, 48′; Меле 88′; Брейтвейт 90’+4)
МУЛЬТИМЕДИАОбзор матча Уэльс – Дания. Видео: footballua.tv
Италия – Австрия 2:1 (Кьеза 95′, Пессина 105′ – Калайджич 114′)
МУЛЬТИМЕДИАОбзор матча Италия – Австрия. Видео: footballua.tv
Нидерланды – Чехия 0:2 (Голеш 68′, Шик 80′)
МУЛЬТИМЕДИАОбзор матча Нидерланды – Чехия. Видео: footballua.tv
Бельгия – Португалия 1:0 (Торган Азар 42′)
МУЛЬТИМЕДИАОбзор матча Бельгия – Португалия. Видео: footballua.tv
Хорватия – Испания 3:5 (Педри 20′ а/г, Оршич 85′, Пашалич 90’+2 – Сарабия 38′, Аспиликуэта 57′, Ферран Торрес 77′, Мората 100′, Оярсабаль 103′)
МУЛЬТИМЕДИАОбзор матча Хорватия – Испания. Видео: footballua.tv
Франция – Швейцария 3:3 (4:5)
МУЛЬТИМЕДИАОбзор матча Франция – Швейцария. Видео: footballua.tv
МУЛЬТИМЕДИАСерия послематчевых пенальти в матче Франция – Швейцария. Видео: footballua.tv
Англия – Германия 2:0 (Стерлинг 75′, Кейн 86′)
МУЛЬТИМЕДИАОбзор матча Англия – Германия. Видео: footballua.tv
Швеция – Украина 1:2 (Форсберг 43′ – Зинченко 27′, Довбик 120+2′)
Таким образом, в четвертьфинале Евро 2020 сыграют:
Швейцария – Испания (2 июля, 19.00)
Бельгия – Италия (2 июля, 22.00)
Чехия – Дания (3 июля, 19.00)
Англия – Украина (3 июля, 22.00)
Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
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