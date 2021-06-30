Euronews – Северная Америка под «тепловым куполом» страдает от рекордной жары

Над Канадой и частью США сформировался «тепловой купол», который за счёт высокого давления блокирует обмен воздушных масс и задерживает тёплый воздух, передаёт Euronews. В результате температура здесь бьёт рекорды за всю историю метеонаблюдений в регионе, а жители, привыкшие к дождливой погоде, изнывают от небывалой жары.

Канада и Тихоокеанский Северо-Запад США бьют температурные рекорды: там столбик термометра достиг 46-градусной отметки. Это самый высокий показатель за 84 года метеонаблюдений в регионе. Синоптики говорят о формировании «теплового купола» — гребня высокого давления, которое удерживает под ним тёплый воздух.

САРА ХЕНДЕРСОН, эксперт Центра по контролю за заболеваниями Британской Колумбии: У нас никогда не было таких сумасшедше высоких температур! Это беспрецедентный случай.

В Сиэтле жители ищут облегчения на пляже и в фонтанах. На пике жары в населённых пунктах открыты «комнаты охлаждения» — там работают кондиционеры и можно передохнуть в прохладе.

Остаются открытыми и торговые центры. В Сиэтле привыкли к дождям, поэтому кондиционерами оборудовано не много частных домов.

ПРОХОЖИЙ: Обычно, когда у нас градусов 60—70 по Фаренгейту, это уже отличный денёк, все в шортах на улице. А нынешняя температура — просто за пределами!

Опасная для здоровья волна зноя сохранится здесь в течение недели.

Дата выхода в эфир 29 июня 2021 года.