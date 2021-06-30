 

В Санкт-Петербурге ОМОН разогнал несанкционированную очередь за вакциной от COVID-19

30.06.2021, 8:49, Разное
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РОВД Крестовского района Санкт-Петербурга проведёт проверку по факту разгона очереди за прививками от коронавирусной инфекции силами отряда ОМОН.

По предварительным данным, правоохранители приняли граждан, ожидающих вакцинации, за участников несанкционированного митинга в поддержку иностранной экстремистской организации.

Очередь заметили проезжающие мимо бойцы ОМОН, возвращаясь с учений по противодействию экстремистам, и решили применить полученные знания на практике. Против участников очереди были применены светошумовые гранаты, водомёты и слезоточивый газ. В течение всего 3 минут очередь была разогнана, а ряд её организаторов, включая медсестру 15-й районной поликлиники, были доставлены в местное ОВД. После выяснения обстоятельств с задержанными провели беседу о недопустимости организации несанкционированных митингов и отпустили под подписку о невыезде.

– Не стоит сильно винить наших парней за случившееся. Ну перестарались, с кем не бывает? В очереди было несколько человек с символикой одной экстремистской организации-иноагента, поэтому они решили, что это митинг. Всем собравшимся выписали штраф за использование масок, скрывающих лица, во время митинга, и отпустили с миром. В следующий раз мы, конечно, будем внимательнее выяснять, почему граждане собрались в том или ином месте, – комментирует ситуацию представитель полиции Крестовского района.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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