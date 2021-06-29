Мнение: Вперед, Украина!
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Конечно игра сборных Украины и Швеции не такая фееричная, как игра Франции и Швейцарией или Хорватии и Испании, но пока игра украинцев вполне достоянная.
Какой великолепный гол вколотил Александр Зинченко!
И если бы не обидный рикошет, Украина так и была бы впереди…
Впрочем, время еще есть. Вперед, Украина! Очень хочу посмотреть на игру сборных Украины и Англии в четвертьфинале…
На снимке: Александр Зинченко вколачивает гол в ворота сборной Швеции. Фотография отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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