Мнение: Вперед, Украина!

Конечно игра сборных Украины и Швеции не такая фееричная, как игра Франции и Швейцарией или Хорватии и Испании, но пока игра украинцев вполне достоянная.

Какой великолепный гол вколотил Александр Зинченко!

И если бы не обидный рикошет, Украина так и была бы впереди…

Впрочем, время еще есть. Вперед, Украина! Очень хочу посмотреть на игру сборных Украины и Англии в четвертьфинале…

На снимке: Александр Зинченко вколачивает гол в ворота сборной Швеции. Фотография отсюда

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