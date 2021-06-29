Спальня — не лучшее место: где хранить деньги в квартире, чтобы избежать бедности

В современном мире большинство людей, конечно, хранят деньги в банках. Здесь они находятся практически в полной безопасности и к тому же не лежат мертвым грузом, а все же «работают» на владельца благодаря начисляемым процентам. Однако небольшие суммы даже в наше время люди зачастую все же держат дома.

Храниться деньги в квартире могут в разных местах. Однако, согласно народным поверьям, держать банкноты, к примеру, в спальне нельзя. Считается, что в том помещении, где спят люди, деньгам не место. Почему же существует такая примета и где в доме можно хранить деньги?

Спальня и деньги: народные поверья

Согласно народным приметам, хранить в спальне деньги нельзя в первую очередь потому, что в этом случае они могут и сами «заснуть». В результате финансовое положение семьи попросту не будет улучшаться.

В спальне, согласно народным приметам, нельзя хранить даже маленькие суммы, не говоря уже о больших. В последнем случае владельцев квартиры с огромной долей вероятности ждет длительная черная полоса безденежья или даже полная нищета.

В каком случае деньги могут «ночевать» в спальне

Хранить деньги в спальне, таким образом, не стоит. Однако в русской культуре существует один интересный обряд, когда банкноты должны переночевать именно в спальне. Это касается первой полученной человеком зарплаты. Первые в своей жизни заработанные деньги нужно в полном объеме принести домой и положить на ночь под матрас.

Вместе с зарплатой в спальню нельзя заносить больше никаких денег. Оставлять банкноты под матрасом наутро также нельзя. Провести в спальне деньги должны лишь одну ночь.

В каких местах в доме еще нельзя хранить деньги

Считается, что, помимо спальни, деньги в доме нельзя хранить в санузле и в прихожей. Также может привести к бедности привычка прятать деньги в книги или же в рамки фотографий либо фотоальбомы.

Почему нельзя хранить в санузле

В фильмах часто можно видеть эпизоды, когда герои прячут свои накопления в сливных бачках в туалете или в системе вентиляции в санузле. Возможно, спрятав деньги таким образом, владелец квартиры и приобретет душевное спокойствие. Однако в скором времени он наверняка заметит, что финансовое положение его семьи ухудшилось. И причиной этого станет именно то, что деньги были положены на хранение в неподходящем помещении.

В санузле очень сильной является энергия воды. По феншуй она называется энергией Инь. При сливе ванны или унитаза эта энергия активно уходит из дома, а вслед за ней тянется и энергия денег. В результате у владельцев квартиры возникают финансовые неприятности.

Почему нельзя хранить в прихожей

Дверь в прихожую, как известно, постоянно открывается и закрывается. В открытую дверь же, по поверьям, может проникать негативная энергия. Такой чужой энергии в доме больше всего бывает именно в прихожей.

Если эта плохая энергия переплетется с энергией денег, владельцев квартиры ждет бедность. Приумножать финансы при хранении банкнот в прихожей со временем будет все сложнее.

По той же причине не рекомендуется хранить деньги на подоконнике или рядом с ним. Негативная энергия может проникать в дом и через открытое окно.

Почему нельзя хранить в книгах и фотоальбомах

Книги всегда имеют очень сильную энергетику. Эта энергетика может перебивать даже энергетику денег. Книги часто просто отпугивают деньги от дома. Поэтому от привычки хранить в них банкноты стоит отказаться.

Даже детские спокойные книжки для денег могут оказаться небезопасными. Финансовое благополучие семьи при использовании такого способа хранения легко может стать несбыточной “сказочной” мечтой.

В фотоальбомах, особенно в семейных, деньги нельзя хранить по другой причине. Банкноты в процессе оборота могут проходить через тысячи рук. В результате они буквально напитываются чужой, не всегда доброй энергией. Эта энергия при хранении в фотоальбоме пропитает семейные снимки. А это закончится ссорами и разладом.

Хранить деньги рядом с фотографиями не стоит еще и потому, что любой снимок — это отпечаток прошлого. В результате и деньги могут «уйти в прошлое», оставив семью в бедности и нищете.

Где в доме нужно хранить деньги

Если для хранения денег в доме будет выбрано правильное место, их в последующем будет гораздо проще копить и приумножать. Считается, что место хранения банкнот в первую очередь должно быть очень сильным в плане положительной энергетики.

Подумайте, в какой из комнат, кроме санузла, прихожей и спальни, в доме вы чувствуете себе лучше всего. Если комфортнее всего в вашей квартире вам в кресле у телевизора, храните деньги в гостиной. Если же самая теплая атмосфера в семье возникает во время завтраков и ужинов, для хранения можно выбрать кухню. Неплохим решением также будет хранить деньги в кабинете или даже в детской.

Где хранить деньги по феншуй

По учению феншуй лучшим местом для хранения денег в доме является его юго-восточная часть. Согласно восточному учению, эта зона в жилище является зоной богатства. Повесьте сейф в гостиной на юго-восточной стене, и улучшать финансовое положение семьи вам станет гораздо легче.

Как правильно хранить деньги

Конечно, если деньги хранятся дома, в первую очередь следует принять меры по защите их от воров. Также нужно постараться сделать так, чтобы деньги не залеживались. Время от времени открывайте ваш сейф и берите из него несколько купюр.

При необходимости банкноты в сейф в последующем можно просто доложить. Хранимые деньги же не будут залеживаться, вызывая застой в финансовых делах.

Вынутые из сейфа деньги обязательно нужно тратить на что-нибудь приятное. Не стоит приобретать на них обыденные вещи. Взятые из сейфа деньги должны принести максимум радости. Тогда и все сбережения пропитаются положительной энергией, что даст сильный толчок денежным потокам.

В чем хранить деньги

При хранении денег в доме важно не только правильно выбрать для них место. Качество денежной энергетики в последующем будет сильно зависеть и от того, в чем конкретно хранятся деньги.

Сейф для хранения — отличное решение, в особенности в том случае, если установлен он в правильном месте. Однако покупка сейфа многим гражданам может оказаться не по карману. В этом случае прятать деньги в доме можно прямо в кошельке. Кошелек для хранения денег, в принципе, подойдет любой, даже ненужный, старый. Но лучше выбрать все же новый и не слишком дешевый.

Также отличным решением будет хранить деньги в специально приобретенной для них шкатулке. Шкатулка должна быть качественной и дорогой. На картонную коробку, к примеру, заменять ее нельзя.

То же самое, кстати, касается бумаги. Не стоит заворачивать в нее пачку купюр. Тонкая бумага не сможет защитить деньги от негативной энергетики. К тому же бумага и картон обладают энергией, способной искажать и отгонять от дома денежные потоки.

Для хранения монет в доме лучше всего выбирать глиняную или фарфоровую вазу. Поставить такую вазу при этом нужно в освещенное солнцем место. Солнечные лучи будут удваивать энергию денег.

О чем нужно знать

Правильно выбранные место и способ хранения денег могут значительно увеличить финансовое благополучие владельцев дома. Но при хранении сбережений в доме важно соблюсти еще одно правило.

Выбранное для хранения место обязательно должно быть чистым. Поблизости от шкатулки или вазы с деньгами не должно быть никакого хлама. Также перебить энергию денег могут пыль и грязь. Саму вазочку, кошелек или шкатулку с деньгами нужно почаще протирать влажной тряпочкой.