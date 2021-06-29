Как часто поливать свеклу в жаркую погоду: важно учесть 2 нюанса, чтобы не потерять урожай

В жару огородные культуры нуждаются в особом режиме полива. Это относится и к такому неприхотливому овощу, как свекла. Дефицит влаги ухудшает качество и вкус корнеплодов. Как орошать свеклу летом в жару? В статье мы расскажем о правилах и способах полива этого овоща.

Как влияет жара на свеклу

Если во время затяжной жары свекла находится на ранней стадии вегетации, то растение начинает бурно цвести. Все питательные вещества и энергия уходят на цветение, при этом корнеплод формируется слабо.

Если свекла находится на поздней стадии вегетации, то жара ухудшает качество корнеплодов. Они становятся грубыми, жесткими и горькими. Такая свекла не выдерживает длительного хранения.

Какие нюансы нужно учитывать

Чтобы жара не погубила ваш урожай, следует учитывать 2 важных нюанса:

В жару и солнечную погоду капли росы на листьях работают подобно линзам. Растение может получить солнечный ожог.В жаркую погоду влага из верхних слоев грунта очень быстро испаряется.

Чтобы удержать влагу, почву нужно замульчировать. Для этого можно использовать листья нецветущих сорных растений. Уже через неделю корнеплод будет переносить жару гораздо лучше.

Важно следить, чтобы под мульчей не было поверхностных корок. Иначе растения не будут получать достаточно кислорода.

От чего зависит режим полива

Частота полива в жару зависит от многих обстоятельств. На потребность во влаге влияют следующие факторы:

Климатические и погодные условия. В жару свеклу поливают чаще, чем в прохладную погоду. Выращивание корнеплода в южных регионах предполагает более частое увлажнение грунта. В дождливые дни частоту полива сокращают.Состав почвы. Легкий грунт хорошо впитывает воду. Но из него быстро испаряется влага. Поэтому такую почву нужно обязательно мульчировать, это сократит частоту орошения в 2 раза. Глинистую почву нужно увлажнять реже, чем песчаную. Но твердый грунт необходимо разрыхлять.Период вегетации. Периодичность полива меняется в зависимости от стадии развития корнеплода. В ранний вегетационный период свеклу поливают часто, но не слишком обильно. Зрелое растение нужно орошать реже, но при этом увеличить объем воды. Незадолго до сбора корнеплодов полив нужно полностью прекратить, чтобы свекла успела накопить сахаристые вещества.

Частота полива

Как определить необходимую частоту полива? Для этого вам нужно проверить влажность грунта. Попробуйте вставить в землю на свекольной грядке карандаш или черенок лопаты. Если почва просохла более чем на 5 см в глубину, то растения необходимо полить. Если толщина сухого слоя составляет не более 2 – 3 см, то полив пока не требуется.

Обращайте внимание и на внешний вид растения. Если ботва свеклы стала вялой и приобрела буро-фиолетовую окраску, то это указывает на сильный дефицит влаги. В таких случаях растение нужно немедленно полить.

Способы орошения

Свеклу можно поливать как из лейки, так и из шланга. Первый способ считается трудоемким. Но полив из лейки более безопасен, так как в меньшей степени повреждает растения.

Поливать свеклу из шланга удобно. Но вы рискуете травмировать маленькие растения и оголить корни у больших. Поэтому нужно установить небольшой напор воды и стараться контролировать ее расход.

Вы можете использовать автоматизированные способы орошения: дождевание или капельный полив. Такие методы увлажнения подходят для свеклы.

Правила полива

Ошибки при орошении могут навредить свекле. Чтобы не погубить урожай, соблюдайте следующие правила полива:

Не используйте для увлажнения холодную воду. Ее оптимальная температура должна составлять от +16° до +23°. В течение суток держите воду для полива под солнцем или в теплице, чтобы она согрелась.В жаркие дни поливайте свеклу поздно вечером, чтобы растение не получило солнечные ожоги. Это также предотвратит быстрое испарение воды.Лучше всего использовать для полива дождевую воду. Это идеальный вариант для свеклы. Водопроводную воду нужно обязательно отстаивать не менее 24 часов. Не стоит использовать воду из ближайших рек и прудов, так как она часто бывает загрязненной.Если вы поливаете свеклу перед внесением удобрений, то количество воды нужно уменьшить на объем раствора для подкормки.

Заключение

В жаркое время свекле необходим правильный полив и хороший уход. Это поможет получить сочные и сладкие корнеплоды, которые смогут долго храниться.