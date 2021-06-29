 

Песков обвинил Британию в спланированной провокации

29.06.2021, 23:36, Новости дня
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Инцидент с британским эсминцем в Черном море был спланированной провокацией со стороны Лондона, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, «это провокация, спланированная и сознательная», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

Напомним, Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца «Дефендер». Российский пограничный корабль открыл предупредительную стрельбу по курсу эсминца. В Кремле оценили вероятность приказа главы российского государства Владимира Путина стрелять по кораблям НАТО.



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