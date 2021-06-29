Турция предоставила по запросу РФ сведения о перелетах экс-главы ФБК

Власти Турции предоставили по запросу РФ информацию о перелетах бывшего директора ФБК (признан в РФ экстремистской организацией) Ивана Жданова, сообщил его адвокат Владимир Воронин.

Как отметил Воронин, «из арестных материалов стало понятно, что правоохранительные органы Турции выдали информацию о перелетах Ивана». Он не исключил, что Москва направляла «запросы и в другие страны». «Но они, судя по тому, что мы не увидели других документов, вероятно, не ответили или не имели сведений о его передвижениях», – приводит слова адвоката РИА «Новости».

В материалах дела сообщается о том, что Жданов в январе 2021 года покинул Стамбул, передает ТАСС.

Как сказал Воронин, согласно практике, получив такую информацию, российские правоохранители просят страны, где предположительно может находится обвиняемый, о его задержании и выдаче, но «тут уже вопрос к той стране, где находится Иван, решение будет зависеть от них». При этом Воронин не стал давать комментарии относительно нынешнего местоположения Жданова.

Напомним, Нагатинский суд Москвы заочно арестовал Жданова по делу о неисполнении решения суда. Жданов был объявлен в международный розыск.