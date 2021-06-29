Захарова посоветовала США брать пример с Крошки Енота

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы Госдепа Энтони Блинкена о готовности США «ответить» на «нападение» России.

По ее словам, позиция США «немного напоминает сказку про Крошку Енота, который боялся «того, кто сидит в пруду, у которого палка и который рожи корчит». «Мудрая мама посоветовала малышу сходить туда еще раз, но не брать с собой палку и не корчить рожи «тому, кто сидит в пруду», а улыбнуться», – напомнила Захарова в Telegram.

Она отметила, что сказку придумала Лилиан Муур – американская писательница. В РФ «это произведение знают и любят», так как в 1974 году сняли прекрасный мультфильм «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду». «А читали ли ее вашингтонские идеологи выстраивания отношений на международной арене?» – сообщила Захарова, указав, что «сказка не длинная». По ее словам, совет из сказки «может стать самой короткой и действенной американской стратегией: не берите палку, не корчите рожу, улыбнитесь».