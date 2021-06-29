Бацман о Путине и ЕС: Если вы сажаете за стол переговоров хищника, вы должны быть готовы, что он откусит вам руку или голову

Журналистка подчеркнула, что Россия коррумпирует ушедших из большой политики европейцев, предлагая им денежные должности в своих структурах.

“Давайте вспомним, какие за последнее время интересные и яркие трудоустройства произошли в мире. Для европейских политических пенсионеров Россия открыла просто супервозможности. Например, бывшая министр иностранных дел Австрии [Карин Кнайсль], с которой, кстати, Владимир Путин танцевал у нее на свадьбе. Не зря танцевал. Видимо, танец понравился обоим участникам, потому что она вошла в наблюдательный совет какой-то нефте- или газовой компании. Это сейчас не имеет значения какой. Российской, государственной. (Кнайсль 1 июня 2021 года вошла в совет директоров “Роснефти”. – “ГОРДОН”). Мы видим бывшего премьер-министра Франции [Франсуа] Фийона, который также, выйдя на политическую пенсию, вошел в какой-то совет директоров, опять же, российской государственной энергетической компании (Фийона выдвинули в совет директоров российской “Зарубежнефти”. – “ГОРДОН”). Мы можем тут же вспомнить уже притчу во языцех – бывшего канцлера Германии [Герхарда] Шредера, который, не стесняясь, несет знамя русского энергетического газового и нефтемира. И по-моему, весьма доволен этим”, – перечислила Бацман.

Она подчеркнула, что действующего канцлера Германии все это не касается.

“Я сейчас ни в коем случае не хочу бросить камень в огород Ангелы Меркель или намекать сейчас своими словами на что-то в ее сторону. Потому что, несмотря на то, что она осенью должна уже уйти с поста канцлера, я даже мысли такой не могу допустить, что ее Владимир Путин прельстил какими-то финансовыми, денежными преференциями. Что вот так тупо это может быть. Она, в моем понимании, намного умнее, тоньше, и в конце концов, она все-таки хочет войти в историю. И она уже вошла в историю как лидер независимой страны, одной из самых главных по финансовой мощи, главной страны Евросоюза. Я думаю, что она ни в коем случае не захочет в финале просто испортить себе некролог”, – убеждена журналистка.

При этом многих людей на Западе Россия успешно подкупает, и в Европе эти деньги принимают, закрывая глаза на их происхождение, добавила она.

“У России есть огромные финансовые рычаги, коррупционные деньги, которые рекой льются в карманы разного уровня европейских и западных чиновников – вплоть до самого высокого. И практика показывает, что они не стесняются брать эти деньги, что руки и карманы от этих денег у них не горят, не прожигают им. Хотя эти деньги обильно политы кровью украинцев, которые защищали свою землю от россиян, которые пришли сюда с оружием и семь лет ведут против нас войну. Эти деньги политы кровью тех, кто был сбит в небе над Донбассом в малайзийском Boeing. Нидерланды жестко выступили против того, чтобы Россию возвращать за стол с другими лидерами Евросоюза, потому что они понимают: суд в Гааге продолжается и придется отвечать и за сбитый Boeing, и за те сотни людей, которые там погибли, сгорев заживо”, – заявила Бацман.

Главред считает, что пока никаких предпосылок восстанавливать отношения с Путиным у Евросоюза нет, так как он не изменил свое поведение.

“Когда на прошлой неделе этот “звездопад”, эти предложения начались, я была раздавлена. Скажите: а что такого произошло, что сделала Россия для того, чтобы ее вновь посадили за стол переговоров, а это значит, разморозили процесс? Дипломатия step by step отвоевывает то, что она хочет, поэтому если такой диалог начнется, он приведет к чему-то позитивному для России. В январе 2014 года Владимир Путин последний раз участвовал в заседании Европейского союза. После этого Россию исключили. Потому что были Крым и Донбасс. Именно из-за Украины. Потому что это был залог того пакета санкций, которые наступили. И чтобы возвращать Путина за стол переговоров, вновь жать ему руку на такого уровня собрании, Россия должна сделать шаги, которые докажут и покажут, что она отступает. А что она такого сделала? Она Украине Крым вернула? Она, может быть, убрала своих людей и свою технику с Донбасса? Мы, может быть, уже вышли на наши законные настоящие границы и полностью контролируем Донбасс?” – возмутилась журналистка.

Вся эта ситуация в первую очередь задевает Украину, а больше всех противостояли планам пригласить Путина на саммит ЕС те страны, которые на себе испытали, что такое Советский Союз и его правопреемница Россия, добавила она.

“Польша и страны Балтии, которые столько лет были вынужденно под гнетом Советского Союза, – они знают, что это такое, когда тебя заставляют делать то, что ты не хочешь. Они очень хотели вернуться к себе домой – и они вернулись. Они очень хорошо понимают, что такое быть соседями с Россией и находиться близко к ней. Ведь если ты сажаешь за стол переговоров зверя, хищника, то ты должен быть готов, что этот хищник в какой-то момент откусит или руку, или голову. Ведь у Украины этот хищник, который просто территориально находится рядом с ней, откусил уже Крым и практически проглотил часть Донбасса. Как Европа этого не понимает? Как можно быть такой недальновидной? Путин не остановится, он разговаривает с точки зрения силы, он понимает язык силы, он не понимает заигрываний, заискиваний, он понимает, что если он платит – то он эту девушку и танцует. И я сейчас даже не об экс-министре иностранных дел Австрии, которой он заплатил должностью”, – сказала Бацман.

Итоговое решение ЕС по этому вопросу было правильным, но оно стоило участникам много сил и не должно быть пересмотрено, пока Россия не изменится, считает она.

“Я очень рада в итоге финальной резолюции, я знаю, какими боями, каким потом она далась участникам, как отвоевывали наши симпатики-страны то, чтобы Россия не вернулась за стол переговоров. И я надеюсь, что этого не произойдет до тех пор, пока не будет сделаны шаги, из-за которых Россию санкционировали”, – подытожила главред издания “ГОРДОН”.

Контекст:

Саммиты Россия – ЕС прекратились после оккупации Крыма в 2014 году.

В отношении России действует несколько санкционных пакетов Евросоюза. Часть из них связана с посягательством на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. Кроме того, ЕС вводил санкции против граждан РФ и российских организаций за кибератаки и арест российского оппозиционера Алексея Навального.

23 июня 2021 года СМИ сообщили о желании Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Путина на саммит лидеров стран ЕС.

На следующий день Меркель заявила, что Евросоюз “должен искать прямой контакт с Россией и российским президентом”. Заявление Меркель поддержали Макрон и канцлер Австрии Себастьян Курц.

Кремль позитивно отнесся к инициативе Меркель о возобновлении диалога.

Однако практически половина стран – членов ЕС выразили резкое неодобрение этой идеи. МИД Украины вызвал послов Германии и Франции из-за этой инициативы.

На заседании, во время которого рассматривался вопрос приглашения Путина, на сторону Украины, выступавшей против, стал почти весь Евросоюз, а также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По данным европейских СМИ противниками приглашения Путина на саммит, в частности, были премьер-министр Швеции Стефан Левен, представители Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Среди тех, кто был против упоминали и премьера Нидерландов Марка Рютте. Сторонниками участия Путина в саммите были, помимо Германии, также представители Франции, Дании, Италии, Австрии и Болгарии.

Саммит Евросоюза проходил в Брюсселе 24–25 июня.

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