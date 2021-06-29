Moderna заявила об эффективности своей COVID-вакцины против штамма “Дельта”

В компании отметили, что в результате вакцинации их препаратом от COVID-19 вырабатываются нейтрализующие титры антител против всех штаммов, в том числе и против варианта “Дельта”.

В случае с “Дельта” количество нейтрализующих титров от вакцины было незначительно – в 2,1 раза – меньше, чем в предковом штамме.

Анализ также показал умеренное снижение нейтрализующих титров против вариантов “Гамма” (в 3,2 раза), “Каппа” (3,3–3,4 раза) и “Эта” (4,2 раза).

Самое сильное – восьмикратное – снижение титров наблюдалось с вариантом A.VOI.V2, впервые идентифицированным в Анголе. Этот штамм пока не находится в перечне штаммов, вызывающих беспокойство или интерес у Всемирной организации здравоохранения.

“Эти новые данные обнадеживают и укрепляют нашу веру в то, что вакцина Moderna от COVID-19 должна сохранять защиту от недавно обнаруженных вариантов”, – сказал генеральный директор Moderna Стефан Бансель.

Вакцина от Moderna стала пятым препаратом, одобренным ВОЗ. Результаты испытаний этой вакцины сперва показали эффективность 94,1%, но в апреле компания снизила ее эффективность до 90%. В Украине вакцина пока не используется.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в мире подтвердили более 181,6 млн случаев заражения, из них 3,9 млн – с летальным исходом.

В ходе пандемии обнаружили несколько штаммов коронавируса, которые отличаются более высокой заразностью и тяжелым течением болезни. Изначально им присваивали названия в зависимости от страны, где они были впервые обнаружены (например, “индийский”, “бразильский”, “британский” штаммы). В июне 2021 года ВОЗ решила называть штаммы буквами греческого алфавита, чтобы “избежать дискриминации”.

В перечень вызывающих беспокойство штаммов коронавируса внесены варианты вируса, которые впервые были обнаружены в Великобритании (“Альфа”), Южно-Африканской Республике (“Бета”) и Индии (“Дельта”).

В перечне вариантов, вызывающих интерес, находятся два штамма, обнаруженные в Калифорнии (“Эпсилон”), по одному штамму из Бразилии (“Гамма”), Нигерии (“Эта”), Филиппин (“Тета”), США (“Йота”), Индии (“Каппа”) и Перу (“Лямбда”).

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