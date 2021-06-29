Полиция Нидерландов обнаружила на ферме 3 тыс. кг кокаина и 11 млн евро
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Наркотики могут принадлежать южноамериканской организации, отметило издание.
Представитель полиции сообщил национальному вещателю NOS, что деньги и кокаин поступили из южноамериканской сети по распространению наркотиков, но из какой страны – не уточнил. Партию обнаружили 24 июня.
Правоохранитель отметил, что это одна из самых крупных партий наркотиков, разоблаченных полицией Амстердама. По его словам, арестованы два человека, им разрешили контактировать только с адвокатами.
На ферме были найдены огнестрельное оружие, глушители, боеприпасы. На стене висели постеры из фильма “Крестный отец”.
В домовладении, на территории которого находится ферма, никто не зарегистрирован. Полиция обнаружила там 54-летнего мужчину, которого арестовали. Позже арестовали еще одного человека, которого подозревают в причастности к распространению наркотиков.
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