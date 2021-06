SpaceX отложила запуск спутников из-за самолета в небе

Изначально предполагалось, что запуск состоится во вторник в 14.56 (21.56 по Киеву) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Однако судя по трансляции на YouTube запуск отменен примерно за 10 секунд до старта.

ВИДЕОВидео: SpaceX / YouTube

В SpaceX уточнили, что попробуют провести запуск ракеты 30 июня. На борту ракеты находится 85 коммерческих и государственных космических аппаратов (включая микроспутники и орбитальные транспортные средства) и три спутника Starlink.

Как пояснил в Twitter глава компании Илон Маск, запуск был отменен из-за того, что в свободной от полетов зоне в районе запуска был замечен самолет.

“Человечество просто не может стать космической цивилизацией без серьезной реформы регулирования. Действующая система регулирования нарушена”, – пожаловался он.

