DE – «самый переоценённый лидер нашего времени» — провал идеи саммита ЕС — РФ показал слабость Меркель

Неудача в продвижении инициативы встречи лидеров ЕС с президентом РФ Владимиром Путиным показывает несостоятельность канцлера Германии Ангелы Меркель в качестве лидера, пишет Daily Express. При этом как отмечает издание, преемнику Меркель достанется тяжёлое политическое наследие как во внутренней, так и во внешней политике.



Reuters

Тот факт, что инициатива канцлера Германии проведения встречи ЕС — РФ на высшем уровне потерпела неудачу, наглядно демонстрирует, что Ангела Меркель оставит после себя «горькое наследие», когда покинет свой пост в сентябре, пишет Daily Express.

В частности, по словам немецкого публициста Вольфганга Мюнхау, провал Меркель на саммите в Брюсселе на прошлой неделе стал очередным доказательством того, что канцлеру не хватает дипломатических навыков, чтобы быть лидером. При этом Мюнхау утверждает, что Меркель не справилась с возложенными на неё обязанностями ни на родине, ни в ЕС.

Журналист полагает, что уже в сентябре Меркель ждёт целый ряд неудобных вопросов: «почему такая богатая страна, как Германия, не смогла инвестировать в новые технологии; почему она отказалась заложить прочный фундамент для еврозоны; почему согласилась на цели по борьбе с изменением климата, а затем не выполнила их?»

Кроме того, по его мнению, упрекнут действующего немецкого лидера и в сотрудничестве с президентом РФ Владимиром Путиным, и в том, что Меркель «сделала свою страну зависимой от природных ресурсов России».

«Я давно пришёл к выводу, что Меркель — самый переоценённый политический лидер нашего времени. На прошлой неделе многие тоже начали это понимать», — приводит издание слова Мюнхау.

На этой неделе Меркель также подверглась критике со стороны немецких политиков в Европейском парламенте. Так, депутат от партии зелёных Свен Гигольд возложил на канцлера Германии и других лидеров ЕС ответственность за демократический кризис в таких странах, как Венгрия и Польша. По словам парламентария, в целом ряде стран союза идёт разрушение основных европейских ценностей, при этом Меркель и её коллеги по ЕС на это отвечают лишь «ложной лояльностью».

Бывший вице-президент Еврокомиссии Гюнтер Ферхойген также счёл, что Меркель виновата во внутренних разногласиях блока. По его словам, за последние 15 лет в условиях финансового кризиса, кризиса с мигрантами, а также пандемии Германия «способствовала углублению раскола в ЕС».

«Весь процесс этого саммита, кажется, показывает, что внутреннее состояние ЕС становится всё хуже и хуже. Очень тревожно, что Германия и Франция, две основные силы в ЕС, не могут добиться своего», — цитирует Daily Express слова Ферхойгена о саммите в Брюсселе и провале инициативы встречи с Путиным.