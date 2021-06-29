wPolityce – Варшаве пора отказаться от своей «принципиальности» и начать общаться с Москвой

Россия не примет «предварительные условия», выдвигаемые Польшей, но это не повод совсем с ней не общаться, потому что в таком случае Варшава останется в стороне, уступая Парижу и Берлину возможность заключать сделки с Москвой, пишет польский журналист Марек Будзиш. В статье на портале wPolityce он отмечает, что для диалога с Россией необходимо потепление политического климата, и шагом в этом направлении могла бы стать отмена ограничений на приграничное движение с Калининградской областью.



Reuters

Cтоит обратить внимание на то, что отказ от саммита ЕС — РФ стал для Ангелы Меркель своего рода доказательством кризиса доверия. Впрочем, Берлину следовало ожидать таких последствий из-за своей позиции по «Северному потоку — 2», пишет на портале wPolityce польский журналист Марек Будзиш. В статье он объясняет, что власти Германии, которые сами признают, что проект газопровода «Северный поток — 2» имеет как экономическое, так и политическое измерение, ни в какую не хотят прислушиваться к аргументам и призывам стран Центральной Европы. А там ни сегодня, ни в ближайшем будущем не появятся такие политические круги, которые поддержали бы реализацию проекта. Это означает, что, даже если его строительство будет завершено, позиция стран Центральной Европы не изменится, поясняет он.

«С этой точки зрения возможное решение о согласии на его строительство приведёт к постоянному расколу между политическими элитами Германии и стран нашего региона, которое может затянуться не на месяцы, а даже на десятилетия. Как в такой ситуации мы хотим проводить политику европейской солидарности?» — задаётся вопросом журналист.

Он в очередной раз подчёркивает, что упорство Берлина в реализации идеи завершения строительства «Северного потока — 2» неизбежно приведёт к глубокому кризису доверия Центральной Европы к Германии, как с точки зрения намерений, так и с точки зрения способности оценки ситуации на европейском континенте, особенно в плане проведения политики в отношении России. «Возможно, в этом и состояла цель Москвы?» — рассуждает Будзиш.

«Также невозможно не заметить, что спешка с формулированием предложений для саммита ЕС — РФ также наглядным образом демонстрирует, как могла бы выглядеть внешняя политика ЕС, если бы он отказался от принципа консенсуса. Скорее всего, это уже не аргумент в пользу углубления интеграции», — добавляет он.

В статье польский журналист также отмечает, что в настоящей ситуации Варшаве стоит задуматься о возобновлении диалога с Москвой и перестать отказываться от переговоров с Россией. «Честно говоря, позиция премьер-министра Матеуша Моравецкого не в состоянии себя защитить, тем более что она не содержит положительных предложений. Понятное дело, что РФ не примет «предварительные условия», особенно те, которые выдвигает Варшава. Нет никакого смысла их навязывать, потому что политика по принципу «не разговаривать» — это как отказаться в принципе от политики и согласиться с тем, что Париж и Берлин имеет связь с Москвой над нашей головой, в то время как мы остаёмся в стороне», — подчёркивает он.

«Я считаю, что именно сейчас стоит выстраивать каналы связи с Москвой, а не щедро предоставлять это поле Эммануэлю Макрону, потому что именно он будет вести свой диалог с Путиным против наших интересов, что, впрочем, он уже и делает. Но есть ли области сотрудничества? Возможно, именно сейчас имеет смысл искать их», — призывает журналист.

Автор говорит, что сегодня РФ пытается справиться с ростом инфляции, которая уже превысила 6%. Цены, особенно на продовольственные товары, выросли на 30% в течение года. Оказывается, россиянам стало дорого платить за «экспортозамещение», поэтому не исключено, что Москва была бы не против на время отменить эмбарго на импорт продовольствия, введённое ею в одностороннем порядке в ответ на европейские санкции.

«Конечно, для этого необходимо некоторое потепление политического климата, потому что Москва не может пойти на уступки в одностороннем порядке. И именно здесь для Варшавы кроется некое поле для манёвра: в качестве жеста доброй воли она могла бы в одностороннем порядке снять ограничения на приграничное движение с Калининградской областью. Это никоим образом не угрожает нашим интересам, напротив, мы могли бы показать, что мы можем строить отношения и с Москвой, а не только требовать принципиальности, которой вряд ли кто-то в Западной Европе сегодня придерживается. Более того, мы могли бы на этом заработать, а наши ближайшие союзники — прибалты, но, прежде всего, украинцы — получили бы чёткий сигнал о том, что поддержка со стороны Варшавы вовсе не безоговорочная. Такие условия очень хорошо сказываются на взаимоотношениях, и поэтому, может быть, стоит попытаться», — резюмирует на портале wPolityce польский журналист Марек Будзиш.