Fox – опаснее, чем коронавирус — американцы обеспокоены ростом насилия с применением огнестрельного оружия

Всё больше американцев считают рост числа преступлений с применением огнестрельного оружия в США серьёзной проблемой, важнее, чем пандемия или экономика, передаёт Fox News. При этом, согласно последним опросам, почти половина жителей США недовольны действиями президента Джо Байдена в ответ на рост насилия в стране.

Эти выходные в США вновь ознаменовались насилием с применением огнестрельного оружия. В воскресенье днём в Нью-Йорке средь бела дня выстрелом в спину ранили туриста. По данным полиции, 21-летний мужчина попал под перекрёстный огонь после ссоры, в которой он не был замешан.

В эти выходные кровь пролилась и в Чикаго. В результате инцидентов со стрельбой погибли два человека, а 65 американцев были ранены. По словам Джима Кенни, мэра Филадельфии, где на выходных в результате стрельбы погибли три человека, а ранения получили почти 20, рост числа преступлений разделяет общество.

Ли, несомненно, американцам не всё равно, однако левые, демократы и Джо Байден стремятся обвинить в этом тех, кто на законных основаниях приобретает оружие, а не реальных преступников, которые приобретают оружие незаконно.

ЛИ КАРТЕР, глава Pollster and Maslansky + Partners: Это станет серьёзной проблемой для демократов. Потому что, согласно проведённым в прошлом месяце опросам, внимание к этому вопросу значительно возросло. И я считаю важным отметить, что 69 процентов американцев считают, что количество насильственных преступлений растёт. Это серьёзная проблема.

Они также смотрят на то, как Джо Байден справляется с ней — и 47 процентов не одобряют его действия. То есть уровень недоверия вырос на 5 процентов за последний месяц. 55 процентов американцев считают насильственные преступления серьёзной проблемой. Это на 6 процентов больше, чем в прошлом месяце, а среди сторонников демократов рост за месяц составил и вовсе почти 10 процентов.

Американцы начинают осознавать эту проблему. За последние несколько лет проблема то становилась более серьёзной, то привлекала меньше внимания. Но сейчас она действительно стала главным вопросом, и администрации Байдена придётся за него отвечать. И мне кажется, что это одна из основных проблем, волнующих людей. Это беспокоит их больше, чем коронавирус, больше, чем практически любой другой вопрос, и даже больше, чем экономика. Люди беспокоятся за свою физическую безопасность и хотят, чтобы этот вопрос был решён.

Я хочу отметить, что прошлым летом на улицах крупных городов по всей стране происходили беспорядки и грабежи, и Байдену потребовались месяцы, чтобы услышать нас и хотя бы признать наличие проблемы. Они вспоминают об этом, в основном как о мирных событиях, а теперь и вовсе пытаются стереть из памяти всё прошлогоднее насилие.

Дата выхода в эфир 28 июня 2021 года.