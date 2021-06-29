 

Мнение: А я против посещения женского туалета парнями.

29.06.2021, 23:20, Разное
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Я никогда не считал себя противником ЛГБТ и даже нормально учился рядом с ними на соседнем факультете и мне было абсолютно по фигу, кто там в спальне у себя чем занимается. Но на ЖЖ, в рубрике “Достало”, я прочёл, что “…”учащимся должно быть разрешено использовать помещение, соответствующее их гендерной идентичности”. Руководство школьного округа, видите-ли, заявляет, что оно стремится сделать школы более инклюзивными для учащихся-трансгендеров”. И дальше написано, что многие родители выступали против этого. И я вдруг понял, что тоже выступал бы против. Потому что не понимаю, почему они должны ходить не в отдельные туалеты, а вместе с девочками. Вот была бы у меня дочь и ЧТО я бы ей сказал, если бы к ним стал ходить такой персонаж? “Есть, мол, мальчики, которые считают себя девочками, им, видите ли, неприятно на органы других мальчиков смотреть, поэтому они ходят в ваши туалет и раздевалку. И по фигу, что вам тоже может быть неприятно на них смотреть или вы стесняетесь, ведь интересы ЛГБТ в современном обществе превыше всего!” Только, мне кажется, это уже получается не равноправие, к которому они призывают? Или что, это у них опять двойные стандарты?

Источник: Достало



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