Розовые платья в коллекциях Valentino, Molly Goddard и других брендов в 2021 году – для тех, кто любит романтическое очарование

Летний сезон в самом разгаре, и самое время начать экспериментировать с яркими образами. Нет более подходящего времени года, чем лето, чтобы носить одежду розового цвета. Но с какой обувью и аксессуарами правильно сочетать этот цвет? Стилисты поделились советами, с чем носить розовую одежду, чтобы выглядеть модно и дорого.

Весна-лето 2021 года

Во многих регионах России люди борются с жарой, поэтому главным критерием при выборе одежды является комфорт. Россиянки носят белые футболки и короткие топы, шорты и юбки разной длины из легких тканей. Но и модные тенденции никто не отменял, ведь красивой хочется быть всегда, даже в аномальную жару. В первую очередь это касается девушек, которые работают в офисе и должны соблюдать дресс-код. Если вы хотите выглядеть стильно и ловить на себе взгляды окружающих, то стоит обратить внимание на главный цвет этого сезона – розовый.

Отметим, что розовый – не самый универсальный цвет, поэтому его достаточно трудно сочетать с другими предметами гардероба. Стилисты Cosmopolitan подготовили для женщин советы, как носить прекрасные розовые платья летом 2021 года.

Платье – лучший выбор

Прежде чем рассказать вам, как правильно носить одежду розового цвета, давайте вернемся к модным показам сезона весна-лето 2021 года и вместе посмотрим на лучшие образы, представленные именитыми домами моды.

На фото вы можете полюбоваться моделями из коллекции Молли Годдард. Наряды в пастельных тонах и с объемным силуэтом, типичные для британского дизайнера. Ярко-розовое длинное платье от Valentino, прекрасное во всей своей простоте и совершенстве.

Еще одна необычная модель. Пудрово-розовое короткое платье с блестящей текстурой.

Что объединяет все эти три образа? Ответ прост. Неважно, короткое или длинное, пышное или прямого кроя, ярко-розовое или лососевого цвета, этим летом платье всегда будет выигрышным выбором! Главное, подобрать платье, которое подчеркнет ваши достоинства.

Советы стилистов

В 2021 году мы стали носить одежду, в которой мы чувствуем себя комфортно. И это огромное преимущество современной моды. И розовый цвет может отлично вписаться в ваш гардероб.

Как видите, розовое платье можно носить с повседневной обувью (мюли или туфли на плоской подошве на ваш выбор, например эспадрильи) или более изысканной (босоножки на каблуке или ботильоны).

Хитрость заключается в том, чтобы выбрать белые или черные туфли (коричневая кожа под запретом) и сверкающие аксессуары в оттенках серебра, серого и пастельных тонов. Не бойтесь экспериментировать и чаще балуйте себя красивыми вещами.