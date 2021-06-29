Совсем мозги заплыли

Инцидент с британским эсминцем у мыса Фиолент — пример рискованного военного авантюризма Запада. Но реакция российской стороны еще неадекватнее.



Члены экипажа на борту эсминца Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент. Фото: РИА Новости

После «мирного прохода через территориальные воды Украины» (со стрельбой) 23 июня эсминца Defender начались учения НАТО в Черном море Sea Breeze 2021 на территории и в водах Украины, а также последовал обмен мнениями между чиновниками двух стран. 26 июня Би-би-си предъявила удивительно ко времени найденные на автобусной остановке в графстве Кент 50 листов (их даже намочили под дождем для достоверности) секретных документов Министерства обороны с обсуждениями планов «мирного прохода». А министр иностранных дел РФ Лавров в обновленном стиле советской прессы опубликовал длинную статью о том, что после в целом успешной встречи Байдена с Путиным 16 июня Запад снова начал повсюду повторять прежнюю «заскорузлую позицию Вашингтона»— угрозы, предупреждения и требования.

Намеченные планы в виде презентации Power Point включали два варианта боевого похода в Грузию: через нейтральные воды и с заходом в территориальные. Там же указано, что если РФ не обратит на эсминец внимания, то ее действия будут «безопасными и профессиональными», а если начнет выдворять британца из территориальных вод — «небезопасными и непрофессиональными». В результате операцию назвали Op Ditroite и выбрали маршрут с заходом в крымские (пусть будет пока так!) территориальные воды. Маршрут признали «безопасным и профессиональным».

Морские пехотинцы из США на церемонии открытия международных морских учений Sea Breeze в Херсонской области, Украина. 28 июня 2021 года.

Черноморский флот оказался не готов к безопасным и профессиональным действиям в английском понимании и устроил стрельбу в паре с прилетевшим «непрофессионалом» на Су-24М. Симпатичный молодой командир корабля Винсент Оуэн сообщил в этот миг, что миссия у них неконфронтационная. Команда Defender бросилась под камеры корреспондента Daily Mail заряжать бортовую зенитную установку. В общем, все прошло тихо, как и рассчитывали.

Командир эсминца Defender Винсент Оуэн. Скриншот

По дальнейшим высказываниям премьера Бориса Джонсона и сообщению «со скамейки» складывается впечатление, что для англичан главным было убедить Россию: «мирный проход» — заранее спланированная на уровне кабинета министров политическая акция. Чтобы в Генштабе у Герасимова не сомневались. Валерий Васильевич как раз рассказывал в Москве на конференции по международной безопасности, как увеличилась военно-морская активность НАТО, в то время как его бомбардировщик сбрасывал «четвертаки» (авиабомбы ФАБ-250) по курсу Defender.

И ведь есть о чем задуматься. Оказывается, миссия Defender проходила как часть начавшихся в понедельник двухнедельных маневров. Проводятся они с 1997 года, но нынешние — самые крупные. Организуются на американские деньги. К Одессе было стянуто 30 кораблей разных размеров. Украинская пресса пишет, что в нынешнем году на это мероприятие впервые записались Тунис с Сенегалом.

Не имея возможности принять Украину в свой военный союз до исчерпания конфликта в Донбассе и Крыму, НАТО увеличивает масштаб учений в качестве компенсации, создавая ощущение боевого единения, почти интеграции военных инфраструктур с Украиной.

Но без обязательств. Таким образом, инцидент в прямой видимости Севастопольской военно-морской базы Черноморского флота стал как бы решительным стартом этого действа.

Генерал-лейтенант от прессы Конашенков заклеймил маневры как эскалацию. А главная задача НАТО, по его мнению, — под прикрытием учений завезти украинцам оружие и боеприпасы. Правда, незадолго до этого он говорил, что полумиллионные месячные маневры недалеко от украинских границ — суверенное право России. У нас в стране тоже профессионалов хватает.

В течение недели после «учебной атаки» на Defender многочисленные высказывания о необходимости показать РФ твердость, перед тем как о чем-то с ней договариваться, сделали все, начиная с президента Байдена. Это многократно опробованный метод ведения коммерческих переговоров, который так любил Трамп, — перед встречей наступить на ногу. Скоро администрации Байдена предстоит вести переговоры с новым президентом Ирана по ядерной сделке. И чтобы показать твердость и решимость, США отбомбились по шиитским районам в Ираке. Прямо в день выхода статьи Лаврова.

Все-таки с животными ученые рекомендуют действовать по-другому: сначала поговорить, потом накормить. Почему в международной политике так нельзя, мне непонятно. Но и заламывать руки, как глава нашего МИДа, перед наблюдающим этот цирк мировым сообществом стыдно.

В британских и российских СМИ выход командира Винсента Оуэна из крымских вод назвали «решительной демонстрацией» и «позорным бегством». Оказалось, что это очень важно: изменил он курс после предупредительной стрельбы или нет? Однако коммерческие морские сервисы, рисующие путь эсминца, однозначного ответа не дают.

Маршрут эсминца HMS Defender. Скриншот: Marine Traffic

Да, капитан сообщил, что взял курс 90, но это всего лишь «строго на восток». А с какого курса ушел? Оказывается, он всего лишь слегка довернул. Источники в Минобороны и государевы комментаторы сообщили, что Defender «бежал». Но по данным сервиса Marine Traffic видно, что никаких резких изменений курса не было. Наши друзья из военных моряков описали маневр как «следовал береговой линии». Словом, наследник британской военной традиции получил приказ удалиться с достоинством и спокойно его выполнил.

С точки зрения сугубо военной, без политических гаданий, нанести британскому кораблю невосполнимый ущерб можно было без всяких кораблей и самолетов. Defender прошел менее чем в 15 милях от береговых ракетных батарей «Бастион», защищающих Севастопольскую базу. Эту дистанцию их противокорабельные ракеты пролетают за 40 секунд.

Английские моряки оказались в этом рисковом «мирном проходе» в тяжелейшей тактической ситуации в одиночку, без надежды на помощь. И Foreign Office их сознательно в нее поставил.

Если в соседнем бору живет медведь, весь мир подтвердит, что он не имеет юридических прав на лес. Но гулять я туда не пойду: даже если меня поддержит все прогрессивное человечество, он меня все равно съест. Почему маршрут с гарантированным конфликтом между флотами в Постоянном объединенном штабе Вооруженных сил Великобритании признали профессиональным и безопасным, я не знаю. Но знаю, что русский медведь через день невменяемый.

Валерий Ширяев

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