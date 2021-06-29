 

Лавров прибыл в Анталью

29.06.2021, 22:40, Новости дня
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Глава МИД РФ Сергей Лавров находится с рабочим визитом в Анталье, сообщают информационные агентства.

В среду состоится встреча министра иностранных дел РФ с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Стороны обсудят широкий круг тем, включая ситуации в Закавказье, на Украине, в Черноморском регионе, Сирии и Ливии. Кроме того, планируется обсудить производство в Турции вакцины от коронавируса «Спутник V». Также главы МИД двух стран обсудят обеспечение безопасности здоровья россиян, которые посещают Турцию, передает РИА «Новости».

Напомним, Лавров сообщал, что Москва намерена провести с Анкарой консультации, на которых поднимет вопрос о сотрудничестве между военно-морскими силами Украины и Турции и тему затягивания Киева в НАТО. Кроме того, сообщалось, что Москва внимательно следит за информацией о возможном создании турецкой военной базы в Азербайджане.



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