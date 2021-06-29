Глава исполкома ОНФ: Вопросы на прямую линию с Путиным позволяют выявлять системные проблемы

«Эта прямая линия для нас юбилейная – уже в третий раз президент доверяет Народному фронту следить за тем, чтобы ни одно обращение не осталось незамеченным», – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов.

«В ОНФ работают со всем массивом обращений до момента оказания помощи. Что-то можно решить быстро, что-то требует времени и длительного бюджетного планирования. Продолжаем следить и напоминать. Так, за последние полгода органами власти решены еще 40 тысяч вопросов, датированных еще июнем 2019», – рассказал Кузнецов.

Он подчеркнул, что «анализ системных проблем, которые высвечивает прямая линия, позволяет руководству страны опираться на них при принятии системных решений». «Такие инициативы, как бесплатная подводка газа до границ домовладений, выплата надбавки за 30 лет работы в сельском хозяйстве при переезде в город, выплаты для детей от 3 до 7 лет из малоимущих семей – ответ на тысячи обращений граждан», – напомнил Кузнецов, который поблагодариль всех, «кто в органах власти относится неформально к работе с этим огромным массивом обращений». «И отдельное спасибо волонтерам, помогающим людям оказавшимся в трудной жизненной ситуации», – добавил он..

Он напомнил, что в 2019 году поступил миллион вопросов, в 2020 прямая линия была совмещена с пресс-конференцией и обращений было 344 тысячи. «Завтра мы ожидаем больше миллиона», – прогнозирует Кузнецов.

Во вторник Президент Владимир Путин провел совещание по подготовке к прямой линии. Прямая линия начнется в среду в полдень по московскому времени.

Уже опубликованы примеры типичных вопросов россиян президенту. В основном жители страны жалуются главе государства на ограничения по льготной ипотеке и выплатам на детей, на разбитые дороги и аварийное жилье. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что все обращения направляются в федеральные ведомства и регионы для решения проблем на местах. В обработке, в том числе, принимают участие ОНФ и волонтеры. По его словам, ряд вопросов находят решение уже в процессе подготовки программы.

«Безусловно, готовятся подборки для губернаторов, многие проявляют интерес по их регионам, какие вопросы больше всего волнуют граждан. По отдельным федеральным ведомствам также готовятся подборки, отправляются туда. Это дает возможность и министрам, и другим руководителям ведомств понять, «почувствовать пульс на земле», – сказал Песков, добавив, что количество обращений приближается к миллиону.

По статистике ОНФ, в прошлом году на прямую линию, которая прошла 17 декабря, поступило 344 тысяч обращений, из которых более 53 тыс. были решены. Более 184 тыс. обращений находятся в работе. Более 95 тыс. обращений не имели конкретного запроса, а еще 7 тысячам был дан мотивированный отказ. При этом на более 5 тыс. обращений были заложены средства в бюджет.

Больше всего граждан интересовали вопросы, связанные с выплатами и льготами для семей с детьми, получения льготных медпрепаратов и оказания медпомощи, получения ипотеки. Граждане жаловались президенту на отсутствие газоснабжения, состояние дорог, ветхое жилье и работу органов госвласти.