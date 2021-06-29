Настя Ивлеева пригласила на свидание Ким Кардашьян: “Напиши мне срочно!”

Популярная телеведущая и инста-блогер Настя Ивлеева разместила на своей странице в Instagram эпатажную видеопубликацию, посредством которой пригласила на свидание мировую топ-модель Ким Кардашьян. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от подписчиков.

Кадры видеоролика, опубликованного в микроблоге ведущей, сняты на улицах Рима – именно “вечный город” стал одним из пунктов местопребывания Насти Ивлеевой во время её очередного путешествия по Европы. По словам эпатажной блогерши, “птички” рассказали ей, что сама знаменитая модель Ким Кардашьян гостит сейчас в итальянской столице, и данная новость стала причиной её небывалого возбуждения. Используя все свои скрытые ресурсы в познаниях английского языка, российская звезда эмоционально пригласила американку на свидание – для проведения совместного “митинг”, сопряженного с дружеским “дринкинг”. После упоминания о последней разновидности отдыха она чокнулась находящимся в руке бокалом с камерой.

Изображение взято с: [email protected]

Однако, чтобы долгожданная встреча стала действительно реальностью, Ивлеева горячо призвала подписчиков атаковать аккаунт Кардашьян, отмечая отечественную ведущую в комментариях. “Кардашьян, напиши мне срочно!” – таким напористым слоганом сопроводила звезда Instagram ролик, попутно добавив весьма патриотичную приписку: “Русские не сдаются!”. Стоит отметить, что некоторой неоднозначности светлому образу Насти Ивлеевой добавили несколько матерных словечек, которыми ведущая традиционно сдобрила свои искренние словоизлияния.



Изображение взято с: [email protected]_agentgirl_

Среди фолловеров звезды нашлось несколько посетителей страницы, которые от души поиронизировали над весьма корявым произношением хозяйкой аккаунта довольно несложных английских слов. Однако абсолютное большинство поклонников выразило мега-восхищение перспективой вероятной встречи российской красотки с обладательницей самой харизматичной в мире “попы”. Эти подписчики в очередной раз умилились остротам Насти Ивлеевой, добавив, что их любимица – “просто огонь”. Буквально за первые пару часов после опубликования смелое видео набрало более миллиона просмотров.

Источник: www.instagram.com