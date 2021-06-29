Рада повысила штрафы за перегруз на дорогах и ввела – за отказ от взвешивания автомобиля. В “Голосе” называют закон “драконовским”

Закон предусматривает штраф в размере 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тыс. грн.) за отказ от габаритно-весового контроля, а также за невыполнение водителями, которые перевозят пассажиров и/или грузы, требования об остановке.

Нарушение при внесении сведений в товарно-транспортную накладную или другие определенные законодательством документы на груз будут наказывать таким же админвзысканием.

Также законом повышена ответственность автомобильных перевозчиков за нарушения правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных автомобилей. Они повлекут за собой штрафы в размере от 1700 грн до 51 тыс. грн, в зависимости от степени превышения габаритно-весовых норм.

Основанием для освобождения от такой ответственности является наличие разрешения на проезд по дорогам транспорта, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные.

В ходе обсуждения нардеп от “Голоса” Александра Устинова подчеркнула, что таблица правок к законопроекту изменилась буквально за одну ночь перед заседанием Рады. Она протестовала против принятия законопроекта, утверждая, что он “губит бизнес” огромными штрафами, но большинство предложенных ей правок не было принято нардепами.

“Помните, год назад нас просили проголосовать закон про воров в законе, и говорили, что ни одного не будет в Украине через год. А через год 550 санкций ввели – такое впечатление, что их всех сюда свезли и тут санкциями обкладывали. Так вот, с этим законопроектом будет то же самое. У вас через год будет намного больше коррупции, и гораздо хуже будут дороги, потому что будут ездить, как хотят, и просто откупаться”, – заявила Устинова.

Она также напомнила, что в начале июня Верховная Рада уже приняла закон, который усиливает ответственность за перегруженный транспорт, и отметила, что теперь возможна ситуация, когда перевозчиков будут штрафовать за одно и то же.

Глава подкомитета по вопросам законодательства об административных правонарушениях комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Вячеслав Медяник (“Слуга народа”) в ответ заявил, что Устинова “может получить кубок вранья и манипуляции” за выступления в парламенте, потому что лично голосовала на комитете за этот законопроект.

В ответ Устинова напомнила, что на комитете речь шла о другом количестве правок, а к моменту голосования законопроект был изменен. “Советую вам хорошо нарабатывать правки, а не вписывать их в последнюю минуту в таблицу”, – обратилась она к Медянику.

“Эти правки коренным образом меняют саму суть закона, и теперь будет создан специальный центр, куда будут “прилетать” фото фиксации, а там уже будут решать, кому выписывать штраф в 51 тыс., а с кем “порешают”, – считает Устинова.

https://www.facebook.com/ustinova.alexandra/posts/4964762060216896

Нардеп от “Голоса” Юлия Клименко назвала законопроект “драконовским” и пообещала отправить запрос по ситуации с таблицей правок в регламентный комитет парламента.

Контекст:

В 2015 году Кабмин Украины запретил перевозки по автомобильным дорогам Украины делимых грузов весом более 40 тонн (для контейнеровозов – более 46 тонн). Фактическая масса грузовиков при этом не должна превышать 24 тонны.

В 2017 году за деньги Европейской комиссии Украина закупила 78 передвижных габаритно-весовых комплексов. “Это полностью мобильные лаборатории по всем видам контроля легкового, грузового и речного транспорта”, – объяснял экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

В июне 2018 года Омелян сообщил, что в Украине есть более 100 комплексов для автоматического взвешивания большегрузного транспорта, однако их хватает только на региональные дороги.

3 июня 2020 года тогдашний министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что для габаритно-весового контроля на дорогах Украины установят еще 25 новых комплексов взвешивания.

7 сентября Кабинет Министров Украины ввел круглосуточный весовой контроль грузового транспорта для того, чтобы не допустить разрушения автомобильных дорог.

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