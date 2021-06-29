Главред – будет третья мировая — украинский эксперт предостерёг Киев от провокаций в Крыму

Россия будет защищать Крым всеми возможными способами и способна ради этого начать третью мировую войну, уверен бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун. Как пишет «Главред», Пискун добавил, что определённые действия Украины на данном участке могут привести к появлению очень опасной военной интриги, которая могла бы перерасти и в военный конфликт.



Reuters

Россия не допускает, чтобы в контролируемую ею акваторию Крыма без разрешения Москвы заходили военные корабли, поэтому определённые действия Украины на данном участке могут привести к военному конфликту, считает бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун. Как пишет «Главред», Пискун отметил, что русские готовы защищать «аннексированную территорию»* всеми возможными способами и способны ради этого начать третью мировую войну.

«У нас такая ситуация, что есть страна-сосед, которая является агрессором, не допускает, чтобы на территорию Крыма без её разрешения заходили другие корабли. Они считают Крым своей территорией. И я думаю, что если бы мы сделали что-то, что затрагивает ситуацию границ Украины в Крыму, то могла бы развязаться очень опасная военная интрига, которая могла бы перерасти и в военный конфликт», — рассказал Пискун.

По его словам, РФ решительно демонстрирует, что ради того, чтобы отстоять Крым, Москва готова к любым действиям, включая начало третьей мировой войны. Решить вопросы Крымского полуострова и Донбасса можно только политико-дипломатическим путём.

«Россияне показывают, что они ради Крыма готовы начать третью мировую войну. Они готовы, надо это понимать, что они Крым будут защищать всеми возможными способами, их ничто не остановит. Решение вопроса Донбасса и Крыма — это лишь политическим дипломатическим способом. И я приветствую действия нашего президента и правительства, которые хотят мирным путём решить этот вопрос», — подчеркнул Святослав Пискун.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

