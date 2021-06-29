WION – коронавирус снизил ожидаемую продолжительность жизни в США на рекордные два года

Из-за пандемии средняя ожидаемая продолжительность жизни в США максимально сократилась со времён Второй мировой войны, достигнув 77 лет, пишет WION. Тем не менее зафиксировано значительное неравенство в снижении ожидаемой продолжительности жизни, которое отражает системный расизм в США.

В США зафиксирована наибольшая смертность от COVID-19 во всём мире. Однако это не единственное последствие пандемии в стране — из-за коронавируса ожидаемая продолжительность жизни американцев максимально сократилась со времён Второй мировой войны.

Согласно последнему исследованию, опубликованному Британским медицинским журналом, с 2018-го по 2020 год ожидаемая продолжительность жизни в США сократилась почти на два года. Средняя ожидаемая продолжительность жизни упала на 1,87 года, с 79 до 77 лет.

Главным образом максимальное с 1943 года сокращение ожидаемой продолжительности жизни, то есть среднего времени, которое, как ожидается, проживёт родившийся сейчас ребёнок, обусловлено пандемией.

При этом, хотя у американской системы здравоохранения были серьёзные недостатки и до распространения COVID-19, они значительно усугубились с 2018-го по 2020 год, что привело к рекордному росту уровня смертности на 23 процента. Однако в стране зафиксировано значительное неравенство в ожидаемой продолжительности жизни, прежде всего, на основе расовой и национальной принадлежности.

Так, сокращение среди белых американцев составило 1,36 года, тогда как средняя ожидаемая продолжительность жизни среди афроамериканцев упала почти в два раза сильнее — на 3,25 года. Ожидаемая продолжительность жизни среди темнокожих мужчин в США достигла рекордно низкого показателя с 1998 года.

Однако ещё сильнее пострадали латиноамериканцы — для них сокращение составило 3,88 года. В связи с этим, несмотря на то что долгое время по ожидаемой продолжительности жизни латиноамериканцы превосходили остальных жителей США, сейчас они почти потеряли это превосходство.

Афроамериканцы и латиноамериканцы сильнее других жителей Соединённых Штатов пострадали от коронавируса. Так, заболевание у них протекало в более тяжёлой форме, а уровень смертности был выше нежели у белых американцев. Это расхождение привлекло внимание к первопричинам расового неравенства — политическим решениям и системному расизму в США.

Дата выхода в эфир 29 июня 2021 года.